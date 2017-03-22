Алекс ФЕРГЮСОН: «Ман Юнайтед имеет большие шансы на победу в ЛЕ»

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал о перспективах и мотивации своего родного клуба в Лиге Европы.

«Манчестер Юнайтед» никогда не выигрывал Лигу Европы, это добавляет мотивации. У нас отличная жеребьевка. Не могу говорить со стопроцентной уверенностью, но у «МЮ» есть большой шанс на победу в Лиге Европы.



«Манчестер Юнайтед» благодаря победе получит возможность в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов, так что это большой стимул. К тому же нет никакой «Севильи». Неважно, что речь идет о Лиге Европы, ведь это возможность завоевать европейский трофей, который мы можем добавить в коллекцию к остальным европейским кубкам», — сказал Фергюсон.