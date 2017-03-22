Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Алекс ФЕРГЮСОН: «Ман Юнайтед имеет большие шансы на победу в ЛЕ»

Экс-наставник «красных дьяволов» — о мотивации и перспективах команды на евроарене

  • 22.03.2017 11:36
  • 140 просмотров
  • 0 комментария
Метки
eurosport.ru, Алекс Фергюсон
© eurosport.ru, Алекс Фергюсон

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал о перспективах и мотивации своего родного клуба в Лиге Европы.

«Манчестер Юнайтед» никогда не выигрывал Лигу Европы, это добавляет мотивации. У нас отличная жеребьевка. Не могу говорить со стопроцентной уверенностью, но у «МЮ» есть большой шанс на победу в Лиге Европы.

«Манчестер Юнайтед» благодаря победе получит возможность в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов, так что это большой стимул. К тому же нет никакой «Севильи». Неважно, что речь идет о Лиге Европы, ведь это возможность завоевать европейский трофей, который мы можем добавить в коллекцию к остальным европейским кубкам», — сказал Фергюсон.

Источник — ESPN

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.