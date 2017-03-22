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Максим МАЛЫШЕВ: «Мы верим, что с хорватами зацепимся за очки»

Полузащитник сборной Украины поделился ожиданиями от грядущего матча

  • 22.03.2017 11:23
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dynamo.kiev.ua. Максим Малышев
© dynamo.kiev.ua. Максим Малышев

Игрок сборной Украины Максим Малышев рассказал о подготовке сборной Украины к матчу против хорватов.

- Вчера была хорошая вечерняя тренировка. Можно сказать, двусторонка. Хорошо поработали. На хороших скоростях. Получили хорошую нагрузку. Хорваты? Тренерский штаб пытается нам все досконально объяснить – показать, как надо против них играть, как мы сами хотим играть. Нам надо очень внимательно слушать и все выполнить.

- Упор больше делается на свою игру или на ошибки соперника?
- На свою, конечно. Мы хотим играть в свою игру, контролировать мяч. Но также смотрим, как выступают хорваты.

- Ребятам все верят в свои силы, что можно зацепиться за очки?
- Конечно, верим. У нас хорошая команда. И нас хорошо готовят. Конечно, мы верим. Но игра уже покажет.

Источник — ТК Футбол

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