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Ренату Саншеш признан лучшим молодым игроком года в Португалии

Хавбек «Баварии» в голосовании опередил Желсона Мартинша и Андре Силву

  • 22.03.2017 11:15
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ФК Бавария. Ренату Саншеш
© ФК Бавария. Ренату Саншеш

Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш был признан лучшим молодым игроком 2016 года в Португалии. Саншеш получил 46% голосов и обошел Желсона Мартинша (34%) и Андре Силву (20%).

Кроме того, 19-летний игрок вместе со своими товарищами по сборной был удостоен почетного приза за победу на чемпионате Европы 2016 года. Награду Саншеш получил на «Gala Quinas de Ouro» в Эшторил. В конце он поблагодарил своих товарищей по команде, «без которых он бы не завоевал этот трофей». Обладание кубком для него огромная честь, но и дополнительная мотивации для будущих побед. «Я хочу еще многое выиграть», - заявил полузащитник.

Источник — ФК Бавария

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