Ренату Саншеш признан лучшим молодым игроком года в Португалии

Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш был признан лучшим молодым игроком 2016 года в Португалии. Саншеш получил 46% голосов и обошел Желсона Мартинша (34%) и Андре Силву (20%).

Кроме того, 19-летний игрок вместе со своими товарищами по сборной был удостоен почетного приза за победу на чемпионате Европы 2016 года. Награду Саншеш получил на «Gala Quinas de Ouro» в Эшторил. В конце он поблагодарил своих товарищей по команде, «без которых он бы не завоевал этот трофей». Обладание кубком для него огромная честь, но и дополнительная мотивации для будущих побед. «Я хочу еще многое выиграть», - заявил полузащитник.