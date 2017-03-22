Артем ФАВОРОВ: «Средний уровень Первой лиги Дании сильнее УПЛ»

Игрок «Вайле» - команды Первого дивизиона Дании - Артем Фаворов рассказал об адаптации в новом клубе. Игрок говорит, что в Европе уже, как дома. Условиями в новом клубе очень доволен. И главное – постоянно получает игровую практику. Три матча - и все три провел в основе и без замен.

- Я ставлю цель отыграть максимум полезно – постараться выходить во всех играх в чемпионате в основном составе, провести на поле максимальное количество времени. Забивать – не главное, самое важное – приносить пользу команде, а дальше жизнь покажет, как все дальше сложится.

- По сравнению с украинским чемпионатом какие плюсы и минусы у датского?

- Конечно, тяжело судить, но я не думаю, что Первая лига Дании уступает УПЛ. Средний уровень Первой лиги Дании посильнее, чем чемпионата Украины. Уровень игры очень интенсивный. Зрители ходят на игры, поддержка на каждом матче. Антураж матчей очень сильный, как и показ на телевидении.