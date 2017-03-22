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Артем ФАВОРОВ: «Средний уровень Первой лиги Дании сильнее УПЛ»

Футболист «Вайле» рассказал о своей адаптации в датском клубе

  • 22.03.2017 10:49
  • 440 просмотров
  • 7 комментария
Метки
footballua.tv. Артем Фаворов
© footballua.tv. Артем Фаворов

Игрок «Вайле» - команды Первого дивизиона Дании - Артем Фаворов рассказал об адаптации в новом клубе. Игрок говорит, что в Европе уже, как дома. Условиями в новом клубе очень доволен. И главное – постоянно получает игровую практику. Три матча - и все три провел в основе и без замен.

- Я ставлю цель отыграть максимум полезно – постараться выходить во всех играх в чемпионате в основном составе, провести на поле максимальное количество времени. Забивать – не главное, самое важное – приносить пользу команде, а дальше жизнь покажет, как все дальше сложится.

- По сравнению с украинским чемпионатом какие плюсы и минусы у датского?
- Конечно, тяжело судить, но я не думаю, что Первая лига Дании уступает УПЛ. Средний уровень Первой лиги Дании посильнее, чем чемпионата Украины. Уровень игры очень интенсивный. Зрители ходят на игры, поддержка на каждом матче. Антураж матчей очень сильный, как и показ на телевидении.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    orest0998
      orest0998, 22.03.2017 10:57
    +5
    Скільки він матчів в УПЛ і в Данії,щоб отак судити?)
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    osa110
      osa110, 22.03.2017 11:01
    +6
    Слава богу, что он играет не в четвертой лиге, Для нас очень важно его "очень авторитетное мнение", А вообще то кто это такой ?
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    уух
      уух, 22.03.2017 11:12
    +3
    оно понятно: там до Голландии рукой подать...траву ветром доносит...
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    Сергей Бук
    online
      Сергей Бук, 22.03.2017 11:33
    0
    Друг а ты кто такой?
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    seregka1991
    online
      seregka1991, 22.03.2017 11:49
    0
    2 вопроса.
    Ты кто такой вообще?
    Какое место у датчан в рейтинге УЕФА?
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    sasha112006
      sasha112006, 22.03.2017 11:50
    0
    а это вообще кто? я например думаю,что Саша Алиев сейчас на голову сильнее этого "игрока"
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    demagle
    online
      demagle, 22.03.2017 12:04
    0
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