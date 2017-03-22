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Челси предложил Монако €38 миллионов за Бакайоко

Французский клуб может заработать еще 5 миллионов в виде различных бонусов

  • 22.03.2017 10:37
  • 448 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Монако. Тьемуэ Бакайоко
© ФК Монако. Тьемуэ Бакайоко

Лондонский «Челси» сделал щедрое предложение «Монако» по поводу приобретения полузащитника Тьемуэ Бакайоко.

«Аристократы» готовы выложить за 22-летнего француза 38 миллионов евро. Предложение также предусматривает дополнительные бонусы в размере 5 миллионов.

В текущем сезоне Бакайоко сыграл в 26 матчах французского чемпионата. На его счету победный гол в ответном матче 1/8 финала Лиг чемпионов против «Манчестер Сити».

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Комментарии
    sasha112006
      sasha112006, 22.03.2017 11:19
    +2
    Красавы монегаски ,жаль что разгребут их игроков(
    Ссылка
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