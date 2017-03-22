Челси предложил Монако €38 миллионов за Бакайоко

Лондонский «Челси» сделал щедрое предложение «Монако» по поводу приобретения полузащитника Тьемуэ Бакайоко.

«Аристократы» готовы выложить за 22-летнего француза 38 миллионов евро. Предложение также предусматривает дополнительные бонусы в размере 5 миллионов.

В текущем сезоне Бакайоко сыграл в 26 матчах французского чемпионата. На его счету победный гол в ответном матче 1/8 финала Лиг чемпионов против «Манчестер Сити».