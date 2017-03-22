Олег СИНИЦА: «Нас ждет харьковское дерби»

Полузащитник «Металлиста 1925» поделился впечатлениями о закарпатском сборе и о том, какое настроение в команде за две недели до первого официального матча года.

- Олег, оцени первые две недели сбора. Все ли удается и насколько, как считаешь, сейчас команда готова к первому официальному матчу?

- Насколько готова, наверное, покажет сам матч. Ну а так, мы работаем в режиме двухразовых тренировок, изо дня в день набираем форму. Уверен, к поединку против «Солли Плюс» подойдем в оптимальной форме.

- Матч против «Солли Плюс» будет каким-то особенным, как считаешь?

- Конечно, ведь это харьковское дерби. Хотелось бы, чтобы на этот матч пришло как можно больше болельщиков, для которых наша команда и будет играть. Ну и, конечно же, мы будем стараться реабилитироваться за поражение от них в первом круге. 5-го апреля будет очень интересный матч!

- Обидно, что не поможешь своим партнерам на футбольном поле?

- Да, жаль, что из-за перебора предупреждений я этот матч пропущу. Но ничего, в ребятах я уверен, им по силу обыграть столь непростого соперника. Сейчас в команде ряд новых исполнителей, которые, пройдя сборы, должны стать с нами единым целым.

- Расскажи о закарпатском сборе.

- Сбор длинный, а от этого и достаточно тяжелый. Мы проделываем большое количество различной работы, занимаемся, как с мячами, так и без них. Уверен, что этот сбор станет для нас очень полезным, он должен помочь нам набрать форму как можно быстрее. К тому же, живем мы в тихом горном месте, как говорится, вдали от цивилизации. Здесь лес, чистый воздух, есть термальный бассейн, сауны, бювет с минеральной водой, то есть, все, чтобы чувствовать себя комфортно. Скажем так, смена обстановки очень важна и в какой-то степени снимает психологическую нагрузку.

- На этом сборе команда выиграла уже четыре спарринга. Поделись впечатлениями о них.

- Матчи были хорошими, а соперники достойными. Конечно, главный поединок мы сыграли против «Буковины». В нем мы проверили свои силы на фоне команды первой лиги. Повторюсь, хорошие и полезные для нас матчи.

- Позавчера у тебя был День рождения. Как ребята поздравили?

(смеется) - Это же сборы, как тут поздравишь! Хотя, нет, Саня Пивоваров - мой сосед но номеру - на зеркале зубной пастой написал «С Днем рождения, Сеня». В этот день у нас было две тренировки, поэтому и поздравлять особо было некогда.

- Выходной также провели с пользой?

- В воскресенье мы организованно съездили в Ужгород. Благо, погода в тот день была самой что ни на есть прогулочной. Прошлись по центру, Серега Давыдов, который в свое время играл за «Закарпатье», провел экскурсию по ужгородскому замку. Пофотографировались, пообщались, в целом, провели день очень интересно.