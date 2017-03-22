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ИБРАГИМОВИЧ: «Встреча с командой Гвардиолы добавляет адреналина»

Форвард «Манчестер Юнайтед» – о взаимоотношениях с наставником соперников

  • 22.03.2017 10:20
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ФК Ростов. Златан Ибрагимович
© ФК Ростов. Златан Ибрагимович

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал о своих взаимоотношениях с наставником «Ман Сити» Хосепом Гвардиолой перед манчестерским дерби.

«Я многому научился в «Барселоне», как на поле, так и вне его. Проблема была не во мне, а в Гвардиоле. Перед тем как перейти в «Барсу», он мне постоянно звонил, а потом вдруг ситуация изменилась.

Сегодня встреча с командой Гвардиолы мотивирует меня больше, чем любой другой матч, добавляет адреналина. Это нормально после того, что случилось.

Я использую эту ситуацию как что-то положительное, а не отрицательное. Сейчас всё это в прошлом, я же смотрю в будущее, а оно передо мной», — сказал Ибрагимович.

Источник — Mirror

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