ИБРАГИМОВИЧ: «Встреча с командой Гвардиолы добавляет адреналина»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал о своих взаимоотношениях с наставником «Ман Сити» Хосепом Гвардиолой перед манчестерским дерби.
«Я многому научился в «Барселоне», как на поле, так и вне его. Проблема была не во мне, а в Гвардиоле. Перед тем как перейти в «Барсу», он мне постоянно звонил, а потом вдруг ситуация изменилась.
Сегодня встреча с командой Гвардиолы мотивирует меня больше, чем любой другой матч, добавляет адреналина. Это нормально после того, что случилось.
Я использую эту ситуацию как что-то положительное, а не отрицательное. Сейчас всё это в прошлом, я же смотрю в будущее, а оно передо мной», — сказал Ибрагимович.
Источник — Mirror
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