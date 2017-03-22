ИБРАГИМОВИЧ: «Встреча с командой Гвардиолы добавляет адреналина»

ага ... выйдут и в РФ не поедуттак зачем же?

кто такие? из какой лиги?

«Суркис называет меня пьяницей, но я за свои слова в ответе»_____________________________________...

формат нужно поддержать и на след сезон! и в первой лиге придумать что то похожее. отсеять 8 ком...

Формат как формат!!!!просто шахта сильней всех на три головы!!!