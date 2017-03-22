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Иван ЯРЕМЧУК: «Ничья – лучший вариант для сборной Украины»

Бывший футболист «Динамо» поделился ожиданиями от встречи с Хорватией

  • 22.03.2017 09:57
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ФК Динамо Киев. Иван Яремчук
© ФК Динамо Киев. Иван Яремчук

Экс-игрок киевского «Динамо» Иван Яремчук поделился ожиданиями от матча сборной Украины против Хорватии.

- Пожелаю сборной как можно лучше выступить. Максимум – сыграть в ничью. Мы знаем, что хорватская сборная очень сильная, они фавориты этой группы. Но все равно шансы есть, и хорошие. Предстоит очень много игр. Цикл длинный, поэтому я считаю, что для нашей сборной самым лучшим вариантом была бы ничья.

Источник — ТК Футбол

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