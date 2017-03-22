Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я мог целый день пить пиво перед телевизором»

Экс-игрок «Динамо» Виктор Леоненко рассказал о том, как избежал алкогольной зависимости.

– По статистике, в НБА после окончания карьеры 30% игроков становятся бомжами и алкоголиками – какие показатели у футболистов вашего поколения?

– Где-то процентов 90. Это сейчас если бы я играл, то стал миллионером, а раньше заработать на безбедную старость было почти невозможно. Вот многие и спивались. Это современным футболистам мозги вообще не нужны – с их зарплатами и бизнесом заниматься не нужно. Купил 20 квартир, сдавай их и радуйся.

– Вам было сложно не спиться?

– Накатывало иногда, мог целый день пить пиво перед телевизором, но потом заиграл за ветеранов, тренировался с командой «Интеркас». Жена занималась бизнесом, помогал ей немного.