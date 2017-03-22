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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я мог целый день пить пиво перед телевизором»

Бывший форвард «Динамо» с трудом избежал алкогольной зависимости

  • 22.03.2017 09:46
  • 829 просмотров
  • 2 комментария
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vz.ua. Виктор Леоненко
© vz.ua. Виктор Леоненко

Экс-игрок «Динамо» Виктор Леоненко рассказал о том, как избежал алкогольной зависимости.

– По статистике, в НБА после окончания карьеры 30% игроков становятся бомжами и алкоголиками – какие показатели у футболистов вашего поколения?
– Где-то процентов 90. Это сейчас если бы я играл, то стал миллионером, а раньше заработать на безбедную старость было почти невозможно. Вот многие и спивались. Это современным футболистам мозги вообще не нужны – с их зарплатами и бизнесом заниматься не нужно. Купил 20 квартир, сдавай их и радуйся.

– Вам было сложно не спиться?
– Накатывало иногда, мог целый день пить пиво перед телевизором, но потом заиграл за ветеранов, тренировался с командой «Интеркас». Жена занималась бизнесом, помогал ей немного.

Источник — Евроспорт

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Комментарии
    LembergWestUkraine
      LembergWestUkraine, 22.03.2017 10:08
    +1
    Ой, тіпа зараз не п'є !

    Давай йди потренуй якусь команду, ато в телевізорі всіх о...б...сирати то розуму не треба!
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    Сергей Бук
      Сергей Бук, 22.03.2017 10:09
    0
    Зачем такие статьи выкладывать???
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