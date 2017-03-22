Александр ГОЛОВКО: «У нас с Шевченко общий круг кандидатов»

Тренер молодежной сборной Украины Александр Головко рассказал о коммуникации с Андреем Шевченко, целях команды U-21 и ситуацией с «легионерами».

- Когда в последний раз Вы говорили с тренером национальной сборной Андреем Шевченко, и как у Вас происходит коммуникация?

- Последний разговор состоялся 5 дней назад, перед его пресс-конференцией и презентацией новой формы национальной сборной. Говорили о том, что нужно сейчас делать: это, как говорится, полная коммуникация между тремя сборными – U-19, U-21 и первая команда. Потому что у нас общий круг кандидатов и общий круг требований и администрирования, подхода к футболу. Этот темп, это направление задает первая команда в лице Андрея Шевченко. Мы к этому готовы, мы это приняли.

Молодежная и главная команда решают две задачи. У Андрея, понятно, это попадание на Чемпионат Мира, у нас – это подготовка ребят, чтобы они безболезненно переходили в первую команду. Естественно, стратегическая цель – это Олимпиада-2020. Наверное, ближе к осени между нами отдельно состоится разговор по ребятам, которые действительно будут готов помочь первой команды и кого мы увидим в нашей первой сборной.

- Вы следите за игроками, которые играют заграницей?

- Мы следим, но посредственно. Информация собирается после каждого тура, она есть, также собирается по личным каналам – и соцсети, и в телефонном режиме. Но лучше, чем здесь, на месте, через тренировочный процесс и игры ты не увидишь, в каком они тонусе и состоянии находятся, потому что они не под нашим прямым надзором, как другие ребята. Но я не буду все-таки выделять «иностранцев» и наших ребят, потому что у них там своих проблем хватает – кто-то играет, кто-то – нет.