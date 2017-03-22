Стефан РЕШКО: «Блохину в горячке мог напихать кто угодно»

В пятницу легендарному футболисту «Динамо» и сборной СССР Стефану Решко исполняется 70 лет. Накануне юбилея «Вести» пообщались с экс-капитаном киевлян, который рассказал о лучшем подарке на юбилей, зарплате игрока 40 лет назад и почему в нынешней сборной нет звезд.

— Стефан Михайлович, много гостей ждете на юбилей?

— Да нет, какие гости (улыбается). Приедут дети на дачу, где я сейчас живу, поздравят меня. Посидим по-семейному. Эта дата ведь не прибавляет здоровья. Это время Давида, божий человек прожил 70 лет, и я благодарен Богу за каждый день. А так, будет много поздравлений по телефону, динамовцы звонят обязательно… Да, знаю, что ребята иногда делают банкеты в ресторанах, но я хочу отметить юбилей скромно и спокойно.

— Часто день рождения выпадал на матч?

— Уже и не помню. Но в связи с этим в «Динамо», например, точно ничего особенного не было. Рано встали, пошли на зарядку, Валерий Васильевич (Лобановский. — Авт.) поздравил, руки пожали — и все.

— В «Динамо» вы были старше звездных Блохина, Буряка, часто приходилось строить молодых?

— Такого не было, у молодежи и так было уважение к старшим. Разве что во время игры могли нагавкать друг на друга. Но в жизни не было конфликтов. Да, когда Блохин получил «Золотой мяч» и иногда расслаблялся на поле, не отрабатывал, не возвращался, не перекрывал, то в горячке напихать мог кто угодно. Тогда был коллектив, сейчас все иначе. Играть за «Динамо» была огромная честь.

— Волновались, когда попали в клуб?

— Не то слово. Помню 1961-й год, я, 14-летний, живу в селе, телевидения не было, только радиоточка. И вот по ней передавали футбольные репортажи. Я их слушал и знал весь состав «Динамо». Войнов, Макаров, Базилевич, Лобановский, Серебренников… Я и не мечтал играть в такой команде, это было чем-то заоблачным. Потом уже я попал в «Черноморец», стал немного ближе к «Динамо», пересекался с футболистами, здоровались… А когда позвали в команду, то боялся, что не смогу заиграть на таком уровне. Жили мы неплохо, но если сравнивать с сегодняшним днем, то получали копейки. Сейчас людей в первую очередь волнует контракт, а будут они играть или нет, уже не так важно. И зрителей теперь нет… Когда мы играли летом, на наши матчи приходили в основном студенты, билеты стоили немного — 30, 50, 70 копеек, и вот на команды ниже классом, «Кайрат», например, собиралось тысяч 30. Володя Трошкин тогда говорил: «Как настроиться на игру? Народа нет, для кого играть?» Мы играли для людей. А для кого сейчас футбол?

— Сколько получали вы?

— Нам платили 70–80 рублей за победу, например. А когда играли с «Айнтрахтом» в Германии, то давали три дня по четыре доллара суточных. Многие сейчас в это даже не верят. Но когда я выходил на поле и видел 90 тысяч болельщиков, мурашки бежали по коже, ни о каких деньгах не думал. По городу идешь — и тебя все узнают. Вот жизнь была. А сейчас футболисты в своих норах позакрывались, в машинах попрятались… Нет, конечно, есть и хорошие ребята, профессионалы, но тенденция такая, что многих интересуют только деньги.

— Победы в Кубке кубков и Суперкубке в памяти навсегда, наверное?

— Да! В Кубке кубков мы, в общем, легко прошли. А с «Баварией» битва была серьезная. И не только в плане спорта. В том 1975 году в СССР праздновали 30 лет победы над фашизмом. И перед матчем к нам на базу приезжали чекисты, читали лекцию, а то вдруг кто историю забыл. Напомнили, что Гитлер начинал с Мюнхена… Были как положительные, так и отрицательные моменты в те времена. В спортивном же плане — как мы жили, как к нам относились болельщики — все это приятно вспоминать. Помню еще, как Щербицкий нам давал возможность покупать машины, все «Динамо» ездило на 24-х «Волгах». Даже в «Спартаке» такого не было.

— Как в те времена проводили свободное время?

— Его почти не было. Когда пришел Лобановский, он после игры забирал нас на базу, там были восстановительные процедуры, и на следующий день в 11:00 нас отпускали. А вечером надо было быть снова на базе. Играли ведь через три дня на четвертый. А сколько здоровья стоили только перелеты. Выходишь из ИЛ-76 после шести часов и ничего не слышишь из-за шума винтов. Так вот, на базе много происходило, шутили, смотрели телевизор, играли в бильярд, в этом у нас были лучшими Мунтян, Рудаков, Колотов… А в карты — Сережа Кузнецов. Всех обыгрывал, а в состав редко попадал. Мы шутили, что картами он себе на мебель заработал (улыбается).

— Почему вы не стали тренером?

— Устал. Замучили травмы, позвоночник, колени. К тому же заочно я учился в Высшей школе МВД, и меня потом пригласили работать на кафедру. Да и с семьей так быть рядом было проще. Я не жалею. В «Динамо» я провел восемь полных сезонов, не говорю, что был великим игроком, но был в великой команде, с которой добился больших успехов. А в МВД начал старшим лейтенантом и стал полковником, начальником кафедры, доцентом. Счастье — это когда есть душевное спокойствие, и я этого добился в жизни.

— Ваш сын Стефан не пошел в футбол, став адвокатом...

— Да, учился в университете им. Шевченко. Я был не очень рад, когда он взялся за дело бывших беркутовцев, но, с другой стороны, каждый человек имеет право на защиту. Адвокатская работа все же нелегкая, но благородная.

— В ваш юбилей сборная Украины будет играть с хорватами...

— И если выиграет, это для меня будет самый большой подарок. Если честно, мне сейчас даже жаль Андрея Шевченко. Ему очень сложно. У него нет футболистов высокого класса, и с этим ничего не поделаешь. Конечно, он старается иначе строить игру, не так, как Михаил Иванович (Фоменко. — Авт.), — от обороны, а больше с акцентом на атаку. Но каким бы тактиком он не был, исполнителей ведь нет, не станет же Шевченко все сам делать на поле. И он не научит футболистов играть, это делают в детском футболе и клубах. В сборной за три-четыре дня ничему не научишь. Там можно сказать, кому куда бежать, но если один не может подать, а другой — замкнуть, этому быстро не научишь. Не вижу, за счет чего мы можем за что-то бороться на ЧМ. Как и не вижу личностей в составе, хотя, может, это я уже плохо вижу (смеется). Разве заиграл в Европе Коноплянка? А Кравец где? В 19-й команде чемпионата Испании. Зозуля тоже. Он отличный парень, но одной беготней на поле ничего не добьешься.

— Как вы сыгрывались в сборной СССР с футболистами из других команд?

— Были хорошие ребята — Кипиани, Ловчев, Минаев... Но они не подходили по темпу игры. Москвичи, доходя чужой штрафной, отдавали пас назад. Ловчеву, например, Лобановский за такое говорил: «Ты сорвал нам десять атак». У Шевченко в сборной у защитников и Пятова было больше всего ТТД. 65% владения мячом на своей половине поля. Это разве нормально? «Тыр-тыр — нашатырь» я это называю. В наше время болельщики за такое свистели.