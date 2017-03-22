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Андрей ВОРОНИН: «Украина будет играть с фаворитом группы»

Бывший нападающий сборной Украины считает, что у хорватов сильная и сыгранная команда

  • 22.03.2017 09:13
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dynamo.kiev.ua. Андрей Воронин
© dynamo.kiev.ua. Андрей Воронин

Экс-форвард сборной Украины, а ныне наставник немецкого «Бюдериха», Андрей Воронин рассказал о своих тренерских успехах и поделился ожиданиями от матча сборной Украины против Хорватии.

«Первую тренерскую неудачу воспринял несколько болезненно. После двух побед кряду в минувший уик-энд сыграли вничью — 3:3, ведя в счете с разницей в два мяча. Эмоций потратил много — я ведь хочу только побеждать! А тут еще два гола пропустили с пенальти, которые привезли сами себе. В общем, обидно немного, но в следующий раз постараемся таких ошибок не допускать. Впрочем, повышать голос на футболистов, пихать им мне не пришлось —по лицам видел, что они и сами все понимают.

Следующий тур — в воскресенье, а в пятницу, конечно, посмотрю матч сборной Украины с Хорватией. Против хорватов за национальную команду я, кстати, ни разу не играл. Да и против клубов из этой страны, по-моему, тоже не доводилось. А вот с хорватскими футболистами в одном коллективе выступал. Например, в Герте — с Йосипом Шимуничем, который теперь является ассистентом главного тренера сборной Хорватии.

Сейчас у хорватов очень сильная команда — тут и говорить нечего. Самое главное — сыгранная. На протяжении многих лет присутствует стабильность, постоянно вливается молодежь. На Евро-2016 клетчатые показывали приличный футбол и, считаю, незаслуженно проиграли в овертайме Португалии, которую возили 120 минут. Стечение обстоятельств, просто не повезло. Прошли бы эту команду — могли и чемпионами Европы стать. Отборочный турнир чемпионата мира они тоже сильно начали, так что Украина будет играть с фаворитом группы — это факт. У соперника все линии хороши — защита, середина поля, атака. Хорватские футболисты любят комбинационную игру, им вообще нельзя давать пространство!

В квалификации к ЧМ-2010 мы уже встречались с хорватами, но в обоих матчах я был на замене. Честно говоря, вообще не помню эти игры… Хотя нет — в день, когда проходил домашний поединок против сборной Хорватии, у меня родилась дочь. Помню, принял тогда решение честно сказать главному тренеру, Алексею Михайличенко, что не вижу смысла приезжать в сборную, наставник которой не видит меня в команде. Лучше правду сказать, чем что-то внутри держать. Тренера, разумеется, нужно уважать (тренер всегда прав!), но в коллективе должны быть доверительные, а не натянутые отношения», – написал Воронин в своем блоге.

Источник — zbirna.com

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