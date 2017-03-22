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Марьян ШВЕД: «Очень хочется сыграть с Турцией»

Восстановившийся после травмы игрок молодежной сборной Украины рвется в бой

  • 22.03.2017 08:50
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espreso.tv. Марьян Швед
© espreso.tv. Марьян Швед

Молодежная сборная Украины начала подготовку к Отбору на ЕВРО-2019. 24 марта – первый контрольный матч команды против сборной Турции U-21.

Марьян Швед не играл полгода из-за травмы, так что очень ждет своего возвращения на поле.

- Конечно, очень хочется сыграть первый официальный матч, потому что за этот месяц я уже проводил игры, но они неофициальные, совсем другие, товарищеские, поэтому очень хочется сыграть.

Источник — ТК Футбол

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