Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Педру МОРЕЙРА: «Фонсека вводит в Шахтере новые правила»

Тренер «горняков» по физподготовке рассказал о своей работе в донецком клубе

  • 22.03.2017 08:42
  • 316 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Педру Морейра
© ФК Шахтер Донецк. Педру Морейра

22 марта день рождения празднует тренер «Шахтера» по физподготовке Педру Морейра. Пользуясь случаем, поздравляем именинника и задаем несколько вопросов.

– Педру, примите наши поздравления! Вы провели в «Шахтере» уже почти год. Какие впечатления накопили за это время?
– Я очень доволен всем. Сначала был небольшой период адаптации к новой стране, городу, команде. Нужно было понять, что собой представляет «Шахтер». Когда мы прошли этот этап, Паулу Фонсека начал вводить новые правила и строить свою систему работы. Хочу сказать огромное спасибо руководству клуба, которое делает все возможное, чтобы тренерский состав был сконцентрирован только на подготовке команды.

– Как вам за такой небольшой промежуток времени удалось найти взаимопонимание с футболистами, персоналом клуба?
– Мы ценим вклад каждого сотрудника – это фундаментальный принцип нашей работы. Все люди, которые здесь трудятся, объединены общей целью – побеждать. Все отдают частичку себя для того, чтобы команда забивала, выигрывала и радовала успехами своих болельщиков.

– Вы, как тренер по физподготовке, довольны отношением футболистов к тренировочному процессу?
– Я очень доволен. Команда работает с большим энтузиазмом. Игроки стремятся прогрессировать каждый день, и это не может не радовать. В «Шахтере» собраны большие профессионалы. Это видно по отношению к тренировкам, а также в каждой мелочи в жизни команды и клуба вне футбольного поля.

– В какой период сезона «горняки» получают максимальную нагрузку?
– Мы стремимся проводить интенсивные тренировки постоянно. Все зависит от того, когда мы играем. Структура всей подготовки подводится под матчи, в зависимости от этого варьируется нагрузка. Но это не значит, что все занятия у нас направлены на физику, – футболисты также очень много работают и над тактикой.

– Впереди самая важная часть чемпионата, где каждый поединок будет против сильного соперника. В ближайшие два месяца нас ждет самое интересное?
– Не сомневаюсь. Даже несмотря на то, что никто не ожидал, что перед началом второго этапа «Шахтер» будет иметь такое преимущество. Продолжим работать, чтобы сохранить отрыв от преследователей и добиться нашей главной цели – стать чемпионами Украины.

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.