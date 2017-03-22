Педру МОРЕЙРА: «Фонсека вводит в Шахтере новые правила»

22 марта день рождения празднует тренер «Шахтера» по физподготовке Педру Морейра. Пользуясь случаем, поздравляем именинника и задаем несколько вопросов.

– Педру, примите наши поздравления! Вы провели в «Шахтере» уже почти год. Какие впечатления накопили за это время?

– Я очень доволен всем. Сначала был небольшой период адаптации к новой стране, городу, команде. Нужно было понять, что собой представляет «Шахтер». Когда мы прошли этот этап, Паулу Фонсека начал вводить новые правила и строить свою систему работы. Хочу сказать огромное спасибо руководству клуба, которое делает все возможное, чтобы тренерский состав был сконцентрирован только на подготовке команды.

– Как вам за такой небольшой промежуток времени удалось найти взаимопонимание с футболистами, персоналом клуба?

– Мы ценим вклад каждого сотрудника – это фундаментальный принцип нашей работы. Все люди, которые здесь трудятся, объединены общей целью – побеждать. Все отдают частичку себя для того, чтобы команда забивала, выигрывала и радовала успехами своих болельщиков.

– Вы, как тренер по физподготовке, довольны отношением футболистов к тренировочному процессу?

– Я очень доволен. Команда работает с большим энтузиазмом. Игроки стремятся прогрессировать каждый день, и это не может не радовать. В «Шахтере» собраны большие профессионалы. Это видно по отношению к тренировкам, а также в каждой мелочи в жизни команды и клуба вне футбольного поля.

– В какой период сезона «горняки» получают максимальную нагрузку?

– Мы стремимся проводить интенсивные тренировки постоянно. Все зависит от того, когда мы играем. Структура всей подготовки подводится под матчи, в зависимости от этого варьируется нагрузка. Но это не значит, что все занятия у нас направлены на физику, – футболисты также очень много работают и над тактикой.

– Впереди самая важная часть чемпионата, где каждый поединок будет против сильного соперника. В ближайшие два месяца нас ждет самое интересное?

– Не сомневаюсь. Даже несмотря на то, что никто не ожидал, что перед началом второго этапа «Шахтер» будет иметь такое преимущество. Продолжим работать, чтобы сохранить отрыв от преследователей и добиться нашей главной цели – стать чемпионами Украины.