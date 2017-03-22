Вячеслав СВИДЕРСКИЙ: «Ставка будет на Коноплянку и Ярмоленко»

Экс-игрок сборной Украины Вячеслав Свидерский поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2018 против Хорватии.

- Можно сказать, у нас есть атакующая группа футболистов, довольно-таки сильных ребят, которые играют. Тот же Коноплянка, Ярмоленко индивидуально сильные. Ставка будет делаться, в основном, на этих ведущих игроков.

Линия защиты периодически немножко менялась в последние годы. Не играла постоянно группа защитников одним составом: одни приходили, одни уходили. Естественно, это может какую-то роль сыграть, стать причиной несбалансированности.