Вячеслав СВИДЕРСКИЙ: «Ставка будет на Коноплянку и Ярмоленко»

Экс-игрок сборной Украины Вячеслав Свидерский поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2018 против Хорватии.
- Можно сказать, у нас есть атакующая группа футболистов, довольно-таки сильных ребят, которые играют. Тот же Коноплянка, Ярмоленко индивидуально сильные. Ставка будет делаться, в основном, на этих ведущих игроков.
Линия защиты периодически немножко менялась в последние годы. Не играла постоянно группа защитников одним составом: одни приходили, одни уходили. Естественно, это может какую-то роль сыграть, стать причиной несбалансированности.
Источник — ТК Футбол
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