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Украинские фанаты выкупили 1600 билетов на матч Хорватия – Украина

Размер гостевой квоты составляет 2000 билетов

  • 22.03.2017 08:23
  • 123 просмотров
  • 1 комментария
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arenalviv.com.ua
© arenalviv.com.ua

Болельщики сборной Украины выкупили 1600 билетов на поединок отбора на ЧМ-2018 против сборной Хорватии, который состоится в Загребе в пятницу 24-го марта.

Полный размер гостевой квоты составляет 2000 билетов. Ожидается, что он будет выкуплен полностью.

Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 22.03.2017 08:37
    0
    вряд ли их будет слышно сквозь рёв хорватов, которые понимают, что это одна из решающих игр в группе
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