Украинские фанаты выкупили 1600 билетов на матч Хорватия – Украина

Болельщики сборной Украины выкупили 1600 билетов на поединок отбора на ЧМ-2018 против сборной Хорватии, который состоится в Загребе в пятницу 24-го марта.

Полный размер гостевой квоты составляет 2000 билетов. Ожидается, что он будет выкуплен полностью.

Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:45 по киевскому времени.