Украинские фанаты выкупили 1600 билетов на матч Хорватия – Украина

Болельщики сборной Украины выкупили 1600 билетов на поединок отбора на ЧМ-2018 против сборной Хорватии, который состоится в Загребе в пятницу 24-го марта.
Полный размер гостевой квоты составляет 2000 билетов. Ожидается, что он будет выкуплен полностью.
Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Источник — ТК Футбол
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