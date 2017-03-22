Пресс-атташе сборной Украины по футболу Александр Гливинский разузнал, чем кормят украинскую национальную команду на сборе в Австрии.
Подопечные Андрея Шевченко готовятся к матчу отбора на ЧМ-2018 против сборной Хорватии, который состоится в Загребе в пятницу.
Источник — Федерация футбола Украины
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