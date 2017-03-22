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Что на обед у сборной Украины?

Команда Андрея Шевченко продолжает подготовку к матчу с Хорватией

  • 22.03.2017 08:07
  • 514 просмотров
  • 2 комментария
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ФФУ
© ФФУ

Пресс-атташе сборной Украины по футболу Александр Гливинский разузнал, чем кормят украинскую национальную команду на сборе в Австрии.

Подопечные Андрея Шевченко готовятся к матчу отбора на ЧМ-2018 против сборной Хорватии, который состоится в Загребе в пятницу.

Источник — Федерация футбола Украины

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