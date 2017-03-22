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Фанаты Райо Вальекано спели песню про Зозулю

Испанские болельщики рады, что украинец не вернется в команду

  • 22.03.2017 07:55
  • 1324 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Райо Вальекано
© ФК Райо Вальекано

Фанаты клуба испанской Сегунды «Райо Вальекано» вновь вспомнили про украинского форварда Романа Зозулю, перешедшего в «Райо» из «Бетиса» зимой на правах аренды.

Зозуля был враждебно встречен фанатами «Райо», которые безосновательно обвинили украинского игрока в неонацизме. В итоге, Зозуля был вынужден покинуть команду.

Во время недавнего матча против «Овьедо» фаны «Райо» вновь вспомнили о Зозуле, спев песню со словами «Зозуля сюда не вернется!»

После 30 сыгранных туров «Райо Вальекано» занимает 19-е место в Сегунде.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vovavovik
    vovavovik, 22.03.2017 08:23
    +4
    Торгівля між парашою і гішпанськими одноклітинними процвітає! Всі продукти на основі "бояришника" в обмін на мацкальські висери з гішпанських червоних срак!
    Сосіть дальше пуйловський х...!!! Може скоро від сіфака поздихаєте, собаки скажені!!!
    Ссылка
    уух
    online
      уух, 22.03.2017 08:49
    +3
    Как в том анекдоте про нерадивого ученика где его папа в конце выдает:
    - так ты, с#ка, ещё и пьёшь!!!
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    уух
    online
      уух, 22.03.2017 08:54
    +1
    Ещё и пОешь
    Ссылка
    A-68
      A-68, 22.03.2017 08:55
    +2
    Всрано вальєкано - вонюча команда цим все сказано !!!!!
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