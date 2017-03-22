Фанаты клуба испанской Сегунды «Райо Вальекано» вновь вспомнили про украинского форварда Романа Зозулю, перешедшего в «Райо» из «Бетиса» зимой на правах аренды.
Зозуля был враждебно встречен фанатами «Райо», которые безосновательно обвинили украинского игрока в неонацизме. В итоге, Зозуля был вынужден покинуть команду.
Во время недавнего матча против «Овьедо» фаны «Райо» вновь вспомнили о Зозуле, спев песню со словами «Зозуля сюда не вернется!»
После 30 сыгранных туров «Райо Вальекано» занимает 19-е место в Сегунде.
Источник — Sport.ua
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Сосіть дальше пуйловський х...!!! Може скоро від сіфака поздихаєте, собаки скажені!!!
- так ты, с#ка, ещё и пьёшь!!!
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