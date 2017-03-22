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Валерий ЛУЧКЕВИЧ: «Собрались составом, которым раньше не собирались»

Игрок сборной Украины U-21 готовится к матчу с Турцией

  • 22.03.2017 07:26
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ФФУ. Валерий Лучкевич
© ФФУ. Валерий Лучкевич

Молодежная сборная Украины начала подготовку к Отбору на ЕВРО-2019. 24 марта – первый контрольный матч команды против сборной Турции U-21.

Валерий Лучкевич:

- Мы собрались составом, которым раньше не собирались, поэтому у ребят будет возможность проявить себя. Я считаю, что будет очень хороший матч и пища для размышлений для тренера.

Источник — ТК Футбол

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