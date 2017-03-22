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ЛЕОНЕНКО: «Суркис называет меня пьяницей, но я за свои слова в ответе»

Специалист рассказал о главной проблеме «Динамо»

  • 22.03.2017 00:07
  • 767 просмотров
  • 5 комментария
Метки
footballua.tv. Виктор Леоненко
© footballua.tv. Виктор Леоненко

Бывший футболист «Динамо», а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко рассказал о взаимоотношении с руководителями киевского клуба.

– Вам запрещено критиковать «Шахтер» на канале «Футбол»?
– Меня никто и никогда не ставил в рамки. Я любому могу сказать в лицо, что думаю. Вот тренер «Динамо» Сергей Ребров обижается на меня за критику, но я выражаю мнение честно и открыто, а настоящие враги Сереги – у него за спиной. Те, кто метит на его место. Ничего удивительного: в «Динамо» всегда процветали интриги и доносы. Это даже еще до меня было.

– Когда вы работали на «2+2», Игорь Суркис сказал, что Леоненко можно критиковать «Динамо». Какие у вас сейчас отношения?
– С тех пор как я перешел на «Футбол», то стал врагом. Но я ни на него, ни на его брата не в обиде, хотя есть за что. Игорь Михайлович называет меня пьяницей, неадекватным, но за любое слово я могу ответить. Всегда готов к диалогу, и всех, кто со мной не согласен, приглашаю на программу «Великий футбол». Вот к нам Милевский недавно заходил, чайник подарил – это потому что я многих футболистов так называю. Нормально поговорили.

– Вы как-то сказали, что в киевском «Динамо» карманные тренеры.
– Конечно! Почему ж Газзаев так быстро и сбежал. Главная проблема «Динамо» в том, что Игорю Михайловичу не нужны ни специалисты, ни агенты, ни селекционеры – он сам покупает игроков на свое усмотрение. А потом все удивляются, что игроки не подходят команде. Сказать тренеру: «Вот тебе игрок, лепи из него, что хочешь» – неправильный подход. Поэтому в «Динамо» из легионеров заиграли единицы.

Источник — Евроспорт

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Комментарии
    zhevaua
      zhevaua, 22.03.2017 00:13
    +3
    Наверняка он знает кухню Динамо изнутри лучше чем многие аналитики, поэтому доля правды в его словах есть. Косвенно об этом говорит та же безмозглая селекция. Апофеозом был переход Гладкого.
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    Матвей Вайсберг
      Матвей Вайсберг, 22.03.2017 00:13
    -3
    качкодзьоб.
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    Max Franchuk
      Max Franchuk, 22.03.2017 00:22
    -3
    Тебя, Лёня, многие так называют!
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    Макс Руденко
      Макс Руденко, 22.03.2017 00:57
    -1
    – Вам запрещено критиковать «Шахтер» на канале «Футбол»?
    – «Динамо» всегда процветали интриги и доносы.
    ___________________________________________________________________
    Ему запрещено называть название клуба вслух, не то что критиковать. Касапы спрашивают алкаша, по чем бояришник в ордло
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    odeccut
    online
      odeccut, 22.03.2017 01:28
    0
    Макс Руденко, 22.03.2017 00:57
    – Вам запрещено критиковать «Шахтер» на канале «Футбол»?
    – «Динамо» всегда процветали интриги и доносы.
    ___________________________________________________________________
    Ему запрещено называть название клуба вслух, не то что критиковать. Касапы спрашивают алкаша, по чем бояришник в ордло
    Ты журналист от Бога) Вырезаешь фразы с предложения как спорт.юа для оглавлений)
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