ЛЕОНЕНКО: «Суркис называет меня пьяницей, но я за свои слова в ответе»

Бывший футболист «Динамо», а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко рассказал о взаимоотношении с руководителями киевского клуба.

– Вам запрещено критиковать «Шахтер» на канале «Футбол»?

– Меня никто и никогда не ставил в рамки. Я любому могу сказать в лицо, что думаю. Вот тренер «Динамо» Сергей Ребров обижается на меня за критику, но я выражаю мнение честно и открыто, а настоящие враги Сереги – у него за спиной. Те, кто метит на его место. Ничего удивительного: в «Динамо» всегда процветали интриги и доносы. Это даже еще до меня было.

– Когда вы работали на «2+2», Игорь Суркис сказал, что Леоненко можно критиковать «Динамо». Какие у вас сейчас отношения?

– С тех пор как я перешел на «Футбол», то стал врагом. Но я ни на него, ни на его брата не в обиде, хотя есть за что. Игорь Михайлович называет меня пьяницей, неадекватным, но за любое слово я могу ответить. Всегда готов к диалогу, и всех, кто со мной не согласен, приглашаю на программу «Великий футбол». Вот к нам Милевский недавно заходил, чайник подарил – это потому что я многих футболистов так называю. Нормально поговорили.

– Вы как-то сказали, что в киевском «Динамо» карманные тренеры.

– Конечно! Почему ж Газзаев так быстро и сбежал. Главная проблема «Динамо» в том, что Игорю Михайловичу не нужны ни специалисты, ни агенты, ни селекционеры – он сам покупает игроков на свое усмотрение. А потом все удивляются, что игроки не подходят команде. Сказать тренеру: «Вот тебе игрок, лепи из него, что хочешь» – неправильный подход. Поэтому в «Динамо» из легионеров заиграли единицы.