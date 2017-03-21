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Н’Голо КАНТЕ: «Сделал правильный выбор, что перешел в Челси»

Полузащитник «аристократов» рассказал о планах на сезон

  • 21.03.2017 23:07
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ФК Челси. Н'Голо Канте
© ФК Челси. Н'Голо Канте

Полузащитник «Челси» Н’Глоло Канте оценил свои выступления в текущем сезоне.

«Я действительно доволен своим выступлением. Да, в последнее время меня много хвалят, но я стараюсь не обращать на это внимания. Самое главное – хорошо закончить сезон.

Мои партнеры по команде рассказывают о шутках обо мне. Конечно же, я не покрываю 30% поверхности Земли, но это забавно.

Я сделал правильный выбор, перейдя в «Челси». Мы занимаем первую позицию и играем в отличный футбол», — сказал Канте.

Источник — Goal.com

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