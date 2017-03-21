Н’Голо КАНТЕ: «Сделал правильный выбор, что перешел в Челси»

Полузащитник «Челси» Н’Глоло Канте оценил свои выступления в текущем сезоне.
«Я действительно доволен своим выступлением. Да, в последнее время меня много хвалят, но я стараюсь не обращать на это внимания. Самое главное – хорошо закончить сезон.
Мои партнеры по команде рассказывают о шутках обо мне. Конечно же, я не покрываю 30% поверхности Земли, но это забавно.
Я сделал правильный выбор, перейдя в «Челси». Мы занимаем первую позицию и играем в отличный футбол», — сказал Канте.
Источник — Goal.com
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