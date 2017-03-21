ПСЖ предлагает за Мбаппе 90 миллионов евро

во руководство псж и дебилы они никогда даже до полу финала недойдут ЛЧ

Если посмотреть игру Мбаппе, да ещё и если учесть что за средненького Погба отвалили ещё больше, ...

Такое впечатление,что они таким образом отмывают деньги!Деньги космические для такого молодого фу...