ПСЖ предлагает за Мбаппе 90 миллионов евро

Владельцы ПСЖ всерьез нацелились переманить Килиана Мбаппе из «Монако». Парижские шейхи готовы выложить 90 миллионов евро за главное открытие нынешнего сезона.
По информации французских СМИ, монегаски рассмотрят предложения и от других клубов, но если ПСЖ действительно будет готов заплатить озвученную сумму, руководство «Монако» не станет препятствовать трансферу.
В текущем сезоне Мбаппе забил 12 голов в чемпионате Франции, а также отличился в обоих матчах против «Манчестер Сити» в 1/8 Лиги чемпионов.
Источник — Le parisien
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Деньги космические для такого молодого футболиста.
Деньги космические для такого молодого футболиста.
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