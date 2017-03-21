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ПСЖ предлагает за Мбаппе 90 миллионов евро

18-летний нападающий «Монако» становится настоящей звездой

  • 21.03.2017 22:48
  • 793 просмотров
  • 5 комментария
Метки
dailymail.co.uk. Килиан Мбаппе
© dailymail.co.uk. Килиан Мбаппе

Владельцы ПСЖ всерьез нацелились переманить Килиана Мбаппе из «Монако». Парижские шейхи готовы выложить 90 миллионов евро за главное открытие нынешнего сезона.

По информации французских СМИ, монегаски рассмотрят предложения и от других клубов, но если ПСЖ действительно будет готов заплатить озвученную сумму, руководство «Монако» не станет препятствовать трансферу.

В текущем сезоне Мбаппе забил 12 голов в чемпионате Франции, а также отличился в обоих матчах против «Манчестер Сити» в 1/8 Лиги чемпионов.

Источник — Le parisien

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Комментарии
    hoffenheim
      hoffenheim, 21.03.2017 22:52
    +10
    бл***, мир сошел с ума!
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    mafiozi250
      mafiozi250, 21.03.2017 23:03
    -2
    Искренне надеюсь,что Мбаппе не перейдет в это говно!
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    tigrec1986
      tigrec1986, 21.03.2017 23:30
    0
    Такое впечатление,что они таким образом отмывают деньги!
    Деньги космические для такого молодого футболиста.
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    Brian10
      Brian10, 21.03.2017 23:35
    0
    tigrec1986, 21.03.2017 23:30
    Такое впечатление,что они таким образом отмывают деньги!
    Деньги космические для такого молодого футболиста.
    Если посмотреть игру Мбаппе, да ещё и если учесть что за средненького Погба отвалили ещё больше, то не так уж и много он стоит.
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    fiscik
    online
      fiscik, 22.03.2017 00:00
    0
    во руководство псж и дебилы они никогда даже до полу финала недойдут ЛЧ
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