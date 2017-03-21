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Александер ЧЕФЕРИН: «ЧМ с 48 командами смогут принять всего 4-5 стран»

Глава УЕФА рассказал о возможных хозяевах расширенного турнира

  • 21.03.2017 22:29
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Region Plus. Александер Чеферин
© Region Plus. Александер Чеферин

После увеличения числа участников чемпионата мира по футболу до 48 команд турнир смогут принять четыре-пять стран. Такое мнение высказал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

Впервые чемпионат мира с участием 48 команд пройдет в 2026 году. Решение увеличить количество участников с 32 до 48 было принято советом Международной федерации футбола (ФИФА) 10 января.

«Я думаю, что принять чемпионат мира смогут две-три европейские страны, не больше. В Африке никто не сможет принять турнир. Может быть, еще смогут Китай, США, но это все. 48 команд - это много, но будет интересно», - сказал Чеферин.

32 команды принимают участие в чемпионате мира с 1998 года.

Источник — ТАСС

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