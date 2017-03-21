КВАРЦЯНЫЙ: «Ищу других инвесторов: в Эмиратах, на Кипре, в Польше»

Головний тренер ФК «Волинь» Віталій Кварцяний розповів про джерела фінансування луцького клубу, а також про пошук інвесторів.
«12 років «Волинь» фінансував мій друг, Василь Столяр. Ми з ним імпрезували так: продавали гравців, заробляли, робили рентабельність. Ми купляли гравця за 50 тисяч – продавали за 700 тисяч гривень, купляли за 50 тисяч – продавали за 1 мільйон», – каже Кварцяний.
«Потім інші структури 5,5 років «тримають» клуб. Нам важко з фінансуванням. Я шукаю інших інвесторів: в Еміратах, на Кіпрі, в Польщі», – додав він.
Віталій Володимирович наголосив, що за 17 років професійний футбольний клуб «Волинь» не взяв з бюджету «жодної копійки». Також він зауважив, що в інших областях, на відміну від Волині, футбольні клуби «заглядають в кармани бюджету міста й області».
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