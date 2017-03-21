КВАРЦЯНЫЙ: «Ищу других инвесторов: в Эмиратах, на Кипре, в Польше»

Если судить по внешнему виду, Алиев собрался добровольцем в Сирию - бабки зарабатывать....

Цей Пеньков такий пеньков...

Ти у Львові надоїв, своїм язиком ляпав що попало, тепер до збірної добрався. Навчись спочатку доб...

Володька, ти шо умов не знаєш, як попадають в збірну?!- грати неважно, чи граєш.... можеш на лавц...