Йоахим ЛЕВ: «Швайнштайгеру было не суждено заиграть в Манчестере»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал переход Бастиана Швайнштайгера из «Манчестер Юнайтед» в «Чикаго Файр».

«Швайнштайгер говорил, что он выкладывается на 100% на тренировках, показывает тренеру свой потенциал и продолжает верить в свои шансы. Но, похоже, что в «Ман Юнайтед» ему не суждено было заиграть, так что он решил перебраться в другой клуб, выступающий в большом городе.

Ему нравятся большие города, поскольку там легче затеряться в толпе. Команда хотела, чтобы Бастиан играл, и в некоторые матчах «Ман Юнайтед» мне в глаза бросалась нехватка такого футболиста, который руководил бы игрой команды в полузащите. В США он получит новый опыт, и я одобряю его решение», — сказал Лев.