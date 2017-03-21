Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Йоахим ЛЕВ: «Швайнштайгеру было не суждено заиграть в Манчестере»

Наставник сборной Германии прокомментировал переход полузащитника в МЛС

  • 21.03.2017 21:27
  • 464 просмотров
  • 0 комментария
Метки
manutd.com. Бастиан Швайнштайгер
© manutd.com. Бастиан Швайнштайгер

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал переход Бастиана Швайнштайгера из «Манчестер Юнайтед» в «Чикаго Файр».

«Швайнштайгер говорил, что он выкладывается на 100% на тренировках, показывает тренеру свой потенциал и продолжает верить в свои шансы. Но, похоже, что в «Ман Юнайтед» ему не суждено было заиграть, так что он решил перебраться в другой клуб, выступающий в большом городе.

Ему нравятся большие города, поскольку там легче затеряться в толпе. Команда хотела, чтобы Бастиан играл, и в некоторые матчах «Ман Юнайтед» мне в глаза бросалась нехватка такого футболиста, который руководил бы игрой команды в полузащите. В США он получит новый опыт, и я одобряю его решение», — сказал Лев.

Источник — Mirror

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.