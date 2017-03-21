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Дуглас Коста может пропустить остаток сезона из-за травмы колена

Бразильский полузащитник «Баварии» не сыграет в Лиге чемпионов против мадридского «Реала»

  • 21.03.2017 20:45
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ФК Бавария. Дуглас Коста
© ФК Бавария. Дуглас Коста

Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста может пропустить остаток сезона из-за травмы.

Ранее пресс-служба мюнхенского клуба сообщала, что бразилец травмировал левое колено и пропустит матч с менхенгладбахской «Боруссией», а также поединки национальной сборной против Уругвая и Парагвая в рамках квалификации на чемпионат мира. Однако травма оказалась серьезной, Косте потребуется хирургическое вмешательство.

Таким образом, 26-летний хавбек «Баварии» пропустит матчи 1/4 Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Источник — Sport1

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