Дуглас Коста может пропустить остаток сезона из-за травмы колена

Сережа, как там папа Ринат? Просрал все на Донбассе? Арену вашу уже на запчасти разбирают боевики

да пох кто бы стал стал чемпионом и с каким отрывом. Неужели все думают, что посещаемость упала т...

Вообще-то тогда Шахтер стал бы чемпионом с 16-очковым отрывом после 21 тура...

Какая интрига. Не формат, а бред донецкого сумасшедшего. А где обещанные палкиным минимум 10тысяч...