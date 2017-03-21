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ПАЛКИН: «Интрига в чемпионате остается только благодаря формату»

Гендиректор «Шахтера» – о преимуществах второго этапа

  • 21.03.2017 20:36
  • 312 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о преимуществах нынешнего формата чемпионата.  

«Интересная дискуссия развернулась вокруг предложений внести изменения в формате ЧУ на следующий сезон. Хочу обратить ваше внимание, что если бы нынешний чемпионат проводился по аналогии прошлого сезона - 14 клубов и 26 туров, то Шахтер с 14-и очковым отрывом после 22-го тура досрочно стал бы чемпионом...

Но со вторым этапом - интрига ещё сохраняется. Это уже шаг вперёд и наглядный пример, как изменения в формат могут повышать интерес соревнований в нынешних условиях», - написал Палкин на своей странице в Facebook.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    zirkaa
      zirkaa, 21.03.2017 20:41
    +1
    Какая интрига. Не формат, а бред донецкого сумасшедшего. А где обещанные палкиным минимум 10тысяч зрителей на матчах шахтера в Харькове?
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    vasyan86
      vasyan86, 21.03.2017 20:48
    -2
    Вообще-то тогда Шахтер стал бы чемпионом с 16-очковым отрывом после 21 тура...
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    trezavor
    online
      trezavor, 21.03.2017 20:53
    -2
    да пох кто бы стал стал чемпионом и с каким отрывом. Неужели все думают, что посещаемость упала только из-за того что кроты предложили такой формат и что большинство клубов его поддержали. По старой схеме я думаю в весенней части чемпа и 500 человек бы уже не ходило, а так хоть по пару тысяч ходят на Динамо Шахтер Зорю.... научитесь включать мозг, а не плыть по течению на которое Вас зомбируют!!!!
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    Joe777
    online
      Joe777, 21.03.2017 20:55
    0
    Сережа, как там папа Ринат? Просрал все на Донбассе? Арену вашу уже на запчасти разбирают боевики
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