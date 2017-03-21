ПАЛКИН: «Интрига в чемпионате остается только благодаря формату»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о преимуществах нынешнего формата чемпионата.
«Интересная дискуссия развернулась вокруг предложений внести изменения в формате ЧУ на следующий сезон. Хочу обратить ваше внимание, что если бы нынешний чемпионат проводился по аналогии прошлого сезона - 14 клубов и 26 туров, то Шахтер с 14-и очковым отрывом после 22-го тура досрочно стал бы чемпионом...
Но со вторым этапом - интрига ещё сохраняется. Это уже шаг вперёд и наглядный пример, как изменения в формат могут повышать интерес соревнований в нынешних условиях», - написал Палкин на своей странице в Facebook.
Источник — Facebook.com
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