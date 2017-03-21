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ЯРМОЛЕНКО: «Говорил Виде о сборной все наоборот, чтобы запутать»

Один из лидеров сборной Украины – о поединке против Хорватии

  • 21.03.2017 20:11
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ФФУ. Андрей Ярмоленко
© ФФУ. Андрей Ярмоленко

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от поединка отбора к ЧМ-2018 с Хорватией, который состоится 24 марта.

- Сборная будет выступать в новой форме. А стиль игры изменится, или останется прежним?
- Главное, чтобы мы получали удовольствие от игры, и, конечно же, наши болельщики тоже.

- За кем больше всего заскучали в сборной из новоприбывших?
- Со всеми ребятами хорошие отношения. Давно не виделись с Коноплянкой, Зозулей, Федецким. Есть что друг другу рассказать.

- Срна сказал, что Модрич – самый сильный полузащитник мира. Кто для вас самый сильный футболист в составе сборной Хорватии?
- На его позиции много классных футболистов. Модрич, Ракитич, Ковачич – игроки топ-уровня.

- Были разговоры перед матчем с Дарио Срной? Может, через футболистов «Шахтера» что-то передавал?
- Нет, с Дарио не общались. Только друг у друга узнавали с Видой что да как. Он секреты не открывал, а я ему вообще говорил все наоборот, чтобы запутать (смеется).

- Он вам голевую передачу отдал в последнем матче («Динамо» - «Черноморец» - 2:1), а сейчас вам нужно будет его обхитрить. Уже знаете как?
- Конечно, хорошо знаем друг друга, но буду что-то придумывать.

Источник — #FootballHub

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