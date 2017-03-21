Динамовцы в сборных: кто, где, когда

У європейському клубному футболі наступила пауза, пов’язана із матчами національних збірних, до яких традиційно залучається чимало гравців київського «Динамо».

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко залучив п’ятьох динамівців до підготовки до вкрай важливого матчу кваліфікації ЧС-2018 проти Хорватії. Микола Морозюк, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков та Артем Бесєдін разом із орендованим «Гранадою» динамівцем Артемом Кравцем та рештою збірників відправилися на збір в Австрію, де наша національна дружина готується до матчу з хорватами.

Має шанс зіграти проти своїх одноклубників динамівець Домагой Віда, який захищає честь Хорватії. Готуючись до гри з «синьо-жовтими», він зазнав пошкодження, проте тренери та лікарі збірної Хорватії розраховують на нього у поєдинку на загребському стадіоні «Максимір», який відбудеться у п’ятницю, 24 березня. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

А от динамівський парагваєць Дерліс Гонсалес захищатиме честь своєї країни у двох офіційних поєдинках. 23 березня парагвайці прийматимуть у Асунсьйоні, на стадіоні «Дефенсорес дель Чако», збірну Еквадору (початок – о 20:00), а 28 березня зіграють на виїзді у Сан-Паулу, на стадіоні «Арена Коринтіанс», проти Бразилії (початок – о 21:45).

Перший виклик до національної команди вже у якості гравця київського «Динамо» отримав угорець Тамаш Кадар, на рахунку якого 37 матчів за збірну та доволі успішна участь у Євро-2016. 25 березня Угорщина проведе виїзний матч кваліфікації ЧС-2018 проти Португалії. Поєдинок на «Ештадіу да Луш» розпочнеться о 21:45. Після чотирьох турів Угорщина розташувалася на третьому місці у своїй відбірковій групі, на два очки поступаючись Португалії та на п'ять – Швейцарії.

Гравці київського «Динамо» мають чимало викликів не тільки до національних збірних, а і до молодіжних та юнацьких.

Троє динамівців, а саме воротар Володимир Маханьков, а також захисники Олександр Осман та Олександр Тимчик, отримали виклик до молодіжної збірної України, яка в рамках підготовки до старту в кваліфікації Євро-2019 проведе дві товариські гри: проти Туреччини 24 березня та Сербії 28 березня.

Одразу десять динамівців у складі збірної України U-19 готуються до еліт-раунду чемпіонату Європи 2017 року, що відбудеться у Нідерландах. Це захисники Віталій Миколенко, Владислав Дубінчак, Денис Попов; півзахисники Ахмед Алібеков, Богдан Лєднєв, Микола Шапаренко, Євген Смирний, Сергій Булеца, Денис Янаков; а також нападник Назарій Русин.

Українська збірна стартує в еліт-раунді континентальної першості матчем із однолітками з Греції, який відбудеться 23 березня. За два дні на «синьо-жовтих» чекає протистояння з господарями міні-турніру – Нідерландами, а 28 березня підопічні Єзерського зіграють із командою Фінляндії.

Двоє динамівців, голкіпер Владислав Кучерук та півзахисник Юрій Козиренко, готуються у складі збірної України U-18 взяти участь у традиційному міжнародному турнірі «Кубок Федерацій», що відбудеться з 24 по 27 березня у Латвії.

23 березня українська збірна вирушить до Риги. Там на «синьо-жовтих» чекатимуть три матчі. 24 березня наші хлопці зустрінуться з юнацькою збірною Македонії (початок матчу – об 11:00), наступного дня – з командою Норвегії, чинним чемпіоном змагань (початок матчу – об 11:00), а завершиться турнір поєдинком з господарями – збірною Латвії, який відбудеться 27 березня (початок матчу – о 15:00).

Десять динамівців у складі збірної України U-18 розпочали підготовку до участі в еліт-раунді чемпіонату Європи 2017 року. Це воротар Євген Пацкан; захисники Ілля Малишкін, Тарас Дмитрук; півзахисники Георгій Цитаїшвілі, Вадим Мащенко, Богдан Білошевський, Вікентій Волошин, Клим Приходько, Артур Ващишин; а також нападник Євген Ісаєнко.

23 березня команда Сергія Попова стартує в еліт-раунді континентальної першості поєдинком зі збірною Швеції. 25 березня українці зіграють матч із однолітками з Франції, а 28 числа на наших хлопців чекає футбольне протистояння із командою Австрії, господарем міні-турніру.