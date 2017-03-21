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Молодежная сборная Украины готовится к товарищеским матчам

Завтра наша команда отправляется в Турцию

  • 21.03.2017 19:33
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ФФУ
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Молодіжна збірна продовжує підготовку до товариських матчів проти Туреччини та Сербії. Нагадаємо, що збір команда Олександра Головка розпочала в понеділок, 20 березня. На нього головний тренер викликав 22 футболісти.

В перший день «синьо-жовті» мали тренування на полі НТК ім. В. Баннікова, а сьогодні провели спаринг проти першолігової команди «Оболонь-Бровар». Матч складався з 2-ох таймів по 30 хвилин і закінчився нульовою нічиєю. У складі молодіжної збірної участь у матчі взяли усі футболісти, окрім гравця львівських «Карпат» Олексія Гуцуляка.

Завтра зранку наша «молодіжка» візьме курс до Стамбулу, де 24 березня проведе контрольний матч проти місцевих одноліток.

Источник — Федерация футбола Украины

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