Молодежная сборная Украины готовится к товарищеским матчам

Молодіжна збірна продовжує підготовку до товариських матчів проти Туреччини та Сербії. Нагадаємо, що збір команда Олександра Головка розпочала в понеділок, 20 березня. На нього головний тренер викликав 22 футболісти.

В перший день «синьо-жовті» мали тренування на полі НТК ім. В. Баннікова, а сьогодні провели спаринг проти першолігової команди «Оболонь-Бровар». Матч складався з 2-ох таймів по 30 хвилин і закінчився нульовою нічиєю. У складі молодіжної збірної участь у матчі взяли усі футболісти, окрім гравця львівських «Карпат» Олексія Гуцуляка.

Завтра зранку наша «молодіжка» візьме курс до Стамбулу, де 24 березня проведе контрольний матч проти місцевих одноліток.