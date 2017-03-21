Милан заинтересован в трансфере полузащитника Реала

Новые владельцы «Милана», ранее уже интересовавшиеся несколькими игроками «Реала», сейчас нацелены на Матео Ковачича.

Матео Ковачич завоевал доверие Зинедина Зидана во время предсезонки, включая отказ от части каникул, чтобы убедить тренера в том, что он достоин играть в «Мадриде». Положение Матео в команде существенно улучшилось по сравнению с предыдущим сезоном, но он до сих пор не является игроком стартового состава и не получает столько игрового времени, сколько бы ему хотелось. При этом есть достаточно команд, желающих видеть Ковачича в своих рядах: кроме «Милана», согласно изданию Mirror, хорватом также интересуется английский «Тоттенхэм», готовый предложить за игрока 25 миллионов евро.