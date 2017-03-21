Малиновский готов приступить к тренировкам

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Макаренко отказался переходить в российский клуб 19:14 — trezavor Патриоты, а объясните почему 98% из Вас говорит и пишет на вражеской мове? Просто ради интереса.....

Олег Лужный – кандидат на пост главного тренера Динамо 19:11 — ak228 Вася, давай срочно пост со статистикой самый больших проигрышей Шахтера так сказать закрепить... 19:02 — Alexandr Yago О Маркевиче можем и не мечтать - его контролировать Суркис не сможет. Соответственно его в Динам...