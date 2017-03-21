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Малиновский готов приступить к тренировкам

Хавбек сборной Украины продолжит подготовку к матчу с Хорватией

  • 21.03.2017 18:51
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ФК Генк. Руслан Малиновский
© ФК Генк. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский готов вновь приступить к тренировкам.

Ранее сообщалось о болезни игрока, но врачам команды удалось быстро поставить Малиновского на ноги. Руслан готов приступить к тренировкам в общей группе п продолжить подготовку к игре с Хорватией.

Источник — ТК Футбол

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