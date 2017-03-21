Малиновский готов приступить к тренировкам

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский готов вновь приступить к тренировкам.
Ранее сообщалось о болезни игрока, но врачам команды удалось быстро поставить Малиновского на ноги. Руслан готов приступить к тренировкам в общей группе п продолжить подготовку к игре с Хорватией.
Источник — ТК Футбол
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