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Нойер получил травму икроножной мышцы

Голкипер «Баварии» не поможет сборной Германии в ближайших матчах

  • 21.03.2017 18:44
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Метки
ФК Бавария. Мануэль Нойер
© ФК Бавария. Мануэль Нойер

Сборной Германии в своих первых двух матчах этого календарного года придется обойтись без Мануэля Нойера. Из-за проблем с икроножной мышцей вратарь пропустит товарищескую встречу с Англией (среда) и матч квалификации на ЧМ мира против Азербайджана. В это время 30-летний игрок будет проходить программу реабилитации на Зэбенерштрассе. Вместо него Йоахимм Лёв внес в заявку Кевина Траппа (ПСЖ).

Источник — ФК Бавария

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