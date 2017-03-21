Нойер получил травму икроножной мышцы

Сборной Германии в своих первых двух матчах этого календарного года придется обойтись без Мануэля Нойера. Из-за проблем с икроножной мышцей вратарь пропустит товарищескую встречу с Англией (среда) и матч квалификации на ЧМ мира против Азербайджана. В это время 30-летний игрок будет проходить программу реабилитации на Зэбенерштрассе. Вместо него Йоахимм Лёв внес в заявку Кевина Траппа (ПСЖ).
Источник — ФК Бавария
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