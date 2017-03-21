Владимир КОСТЕВИЧ: «Я ждал вызова в сборную»

Игрок «Леха» Владимир Костевич рассказал об адаптации в новой команде и своей мечте.

- Как я воспринял, что меня не вызвали в сборную? Спокойно. Конечно, я ожидал вызов. Вокруг много шума было, что, может, вызовут в сборную. Родные также часто спрашивали об этом. Но, честно говоря, я спокойно отнесся к той истории. Просто тренировался и ждал объявления. Когда увидел, что меня нет в списке, можно сказать, не расстроился, потому что я не являюсь футболистом основы сборной, как будто я постоянно ездил туда, и тут меня каким-то чудом не вызывали.

Надо, наверное, доказать, чтобы поехать первый раз в сборную. Впереди еще есть время - будем доказывать. Я с самого детства мечтал попасть в сборную Украины. Для того каждый футболист и играет - чтобы достичь каких-то вершин - играть в сборной, бороться за титулы. И этого всего и я хочу.

В «Лехе» с первого дня мне старались всем помочь, объясняли мне, разжевывали каждое слово, если я что-то не понимал, водили за руку, все показывали. Проблем не было вообще с акклиматизацией. Как футболисты помогали, так и обслуживающий персонал. Конечно, я здесь все лучше адаптируюсь с каждым днем. Первые дни было как-то необычно. Когда я только приехал сюда, прошел медосмотр, так непривычно было... Столько лет провел в «Карпатах», во Львове - и тут приехал в другую страну. Тем более, здесь не было знакомых и друзей. Немного было непривычно, но благодаря тому, что здесь классный коллектив, мне удалось плавно перейти в эту команду, переключиться, не было какой-то депрессии. Я не сидел в четырех стенах с вопросом: «Что я сделал?».

Тренер нас спросил, готовы ли мы и хотим бороться за самые высокие места, потому что наставник хочет бороться за чемпионство и за Кубок. Каждый футболист его поддержал. Я уверен, что все очень сильно хотят победить в тех турнирах, в которых мы участвуем и пройти в еврокубки - Лигу чемпионов или Лигу Европы, там уже будет видно. Но первая задача – побеждать и только побеждать во всех турнирах, в которых участвуем.

После удачных матчей в раздевалке мы можем покричать клубные кричалки, попеть, но такого нет, чтобы после игр где сидели и праздновали.