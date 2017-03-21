ПИРИЧ: «У Хорватии на каждой позиции игроки сильнее, чем у Украины»

Своими ожиданиями от пятничного матча Хорватия – Украина поделился Ивица Пирич. Этот полузащитник из Сплита с 2003 по 2007 годы играл за киевский «Арсенал», а после завершения карьеры игрока стал футбольным агентом и... почетным консулом Украины в Хорватии, где организовывает реабилитацию детей из зоны АТО и украинских солдат.

«В Украине всегда были хорошие футболисты, – говорит нам 40-летний Пирич. – Но, на мой взгляд, в сборной не было подходящего тренера. Шевченко и его штаб, в котором нашлось место такому человеку, как Тассотти, думаю, как раз то, что надо вашим игрокам. Как именно работа Шевченко отразилась на команде? Если коротко – теперь она играет в футбол».

«У сборной Хорватии на каждой позиции игроки сильнее, чем у вас, – считает Ивица. – Но только на бумаге. Я вам точно скажу, в Хорватии никто не рассчитывает на легкую победу, а сборную Украины не только уважают, но и опасаются. Потому что нам с вами всегда игралось тяжело. Помню изнуряющую ничью 1:1 в Киеве в 1997-м, гол Бокшича. Больше всего из украинского состава в Хорватии побаиваются Ярмоленко и Коноплянку, хотя Евгений в последнее время почти не играет в «Шальке». Но все понимают, что в одном конкретном матче он может быть лучшим. Думаю, украинцы в пятницу как раз сделают ставку на быстрые фланги и Кравца, сыграв на контратаках.

Главное для вас – справиться с Модричем и Ракитичем. Не Манджукич и не много забивающий Калинич – топ-угроза, а именно связка хавбеков «Реала» и «Барсы». Это сердце и душа хорватской команды, через них идет игра. Если их остановить, у «клетчатых» будет огромная проблема с последним пасом. Будь я тренером сборной Украины, прикрепил бы к Луке и Ивану персональщиков, которые бы играли на пятках у своих «подопечных» все 90 минут. Но, конечно, решать не мне, а Шевченко.

Большой плюс для вас – дисквалификация Перишича. А минус – то, что после многочисленных санкций наша команда наконец сыграет при поддержке своих фанатов. Выходки хулиганов, оборачивающиеся пустыми трибунами, уже надоели. Страдают болельщики, сборная. Интерес к пятничному матчу невероятный. Я вопрос с билетами для себя уже решил - спасибо ФФУ и Хорватскому футбольному союзу. Но мне продолжают звонить и украинцы, и хорваты: «Пирич, дай билет!». Как будто их у меня сотня».

В качестве агента Ивица в свое время привел в «Днепр» форварда хорватской сборной Калинича. И едва не устроил там же Врсалько, нынешнего игрока «Атлетико»: «Против оказался Рамос, тогдашний коуч днепрян».