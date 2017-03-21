За 9 туров до окончания чемпионата Германии обладатель «серебряной салатницы» фактические известен. После победы «Баварии» над Гладбахом и очередной осечки «Лейпцига», команда Карло Анчелотти стала фактически недосягаемой. Ликвидировать 13 очков за 9 туров не удавалось еще никому в Бундеслиге и вряд ли удастся сделать это новичку элитного дивизиона. «Ред Булл» пока что не может вернуть себе победный настрой, который не покидал команду в течение первой части сезона. Вроде бы и моментов хватает, и играет команда Ральфа Хазенхуттля от души, а фарта, что говорится, нет. Вот и в матче против «Вердера» всё начиналось для «быков» очень даже хорошо - два хороших момента не реализовали Вернер и компания, которые могли дать гостям неплохое преимущество.

После этого игра немного выровнялась, а в середине первого тайма Юнузовичу удался чудесный гол, который поставил подножку намерениям «Лейпцига». И как не пытался «Ред Булл» сравнять счет, у них это мало получалось. А вот Бремен порадовал не только своей игрой, но и домашними заготовками. Именно одна из них помогла «музыкантам» развить свой успех в середине второго тайма после того как Юнузович отдал мяч на Гриллитча, который оторвался от опекуна и поразил правую от вратаря «девятку» ворот. Когда «Лейпциг» кинул все силы вперед, тройка «Вердера» смогла убежать в контратаку и забить третий гол, который уж никак не вписывался в развитие событий на поле.

«Вердер» - «Лейпциг» - 3:0

Голы: Юнузович, 34, Гриллитч, 59, Каинц, 90.

«Вердер»: Видвальд — Велькович, Сане, Мойсандер — Делэйни (Эггештайн, 83) — Селасси, Гриллитч (Каинц, 88), Юнузович, Бауэр — Бартьелс, Писарро (Йоханссон, 73).

«Лейпциг»: Гуляси — Упамекано, Орбан, Комппер (Зельке, 56) — Шмитц (Берк, 81), Ильзанкер, Демме, Хальстенберг — Забитцер, Вернер, Форсберг.

Предупреждения: Юнузович, Бауэр — Орбан.





Кто продолжает приятно удивлять в чемпионате, так это «Хоффенхайм», который смог переиграть главную «неприятность» этого сезона, «Байер». Не помогает «аптекарям» пока что и приход нового тренера, который не успел внедрить свои идеи и тактические мысли. Более того, после отчетного поражения «Байер» вовсе скатился на 11-е место в чемпионате и теперь от зоны вылета некогда грозу всех клубов Бундеслиги отделяет каких-то 4 очка.

Нельзя сказать, что матч в Хоффенхайме «Байер» проиграл вчистую, ведь тоже имел уйму моментов для того, чтобы распечатать ворота Бауманна. Однако самый активный в составе гостей Беллараби так и не смог открыть счет своим голам в этом поединке. Был близок к тому, чтобы забить и Кампль, но каким-то чудом Бауманн вытянул мяч из своих ворот после удара словака и небольшого рикошета от ноги защитника.

«Хоффенхайм», который продолжает идти к своей цели по выходу в зону Лиги чемпионов, действовал в своем ключе. Насыщенная оборона с острыми контратаками - это именно то, чем запомнилась команда в первой части сезона. На сегодняшний день команда Юлиана Нагельсманна на 5 очков оторвалась от своего ближайшего преследователя в турнирной таблице и может комфортно чувствовать себя на четвертой строчке, которая дает право попробовать свои силы в самом престижном европейском турнире.

«Хоффенхайм» - «Байер» - 1:0

Гол: Вагнер, 62.

«Хоффенхайм»: Бауманн — Бичакчич, Зюле, Хубнер — Руды — Толян (Швеглер, 46), Демирбей (Полянски, 85), Крамарич, Цубер — Салаи (Амири, 58), Вагнер.

«Байер»: Лено — Хильберт, Топрак, Драгович, Хенрикс — Бельараби, Баумгартлингер (Кисслинг, 82), Кампль, Брандт (Бэйли, 71) — Фолланд (Чичарито, 71) — Мехмеди.

Предупреждения: Салаи — Фолланд.





В первом круге очная встреча этих команд завершилась с перевесом мюнхенского коллектива. Однако в личных поединках наибольший перевес за ничьей. Согласитесь, что с участием «Баварии» подобных расклад достаточно редок. Мюнхенская «Бавария» получила в соперники по четвертьфиналу Лиги Чемпионов мадридский «Реал». Поэтому главная задача Карло Анчелотти на предстоящие встречи – не потерять своих лидеров и по возможности быстрее набрать очки, которых бы было достаточно для чемпионства.

Уже на третьей минуте матча футболисты Мёнхенгладбахской»Боруссии» провели свою первую атаку. Херман получил мяч на линии штрафной, пытался подработать себе под удар, но слишком много футболистов «Баварии» было на его пути. Свою атаку мюнхенцы провели на исходе двадцатой минуты, но Левандовски был неточен. Через пять оборотов секундной стрелки Роберт вышел один на один с Зоммером, но голкипер вышел победителем из ситуации. Мюнхенцы продолжали наседать. Роббен и Алькантара разыграли двухходовку, которая завершилась ударом последнего, но мяч попал в соперника. Не прошло и минуты, как Рибери и Левандовски довели дело до удара, но поляк нарушил правила. За две минуты до перерыва гости упустили самый реальный шанс открыть счёт. Роббен в фирменном стиле закручивал мяч в дальний угол, но попал в боковую стойку, последовало добивание от Левандовски, но Зоммер блестяще отразил удар в сторону.

Старт второго тайма остался за «Гладбахом». Хозяева пытались подойти к воротам Нойера, используя разные фланги. Постепенно силы покидали «Боруссию», мюнхенцы взяли контроль над игрой, медленно, но верно увеличивая процент владения мячом. В результате, начались опасные моменты. Роббен сыграл на Мюллера, тот отдал на Левандовски, который с близкого расстояния вновь отправил игровой снаряд мимо ворот. Но уже в следующей атаке Алькантара выполнил заброс в штрафную площадь на Мюллера, который одним касанием принял мяч, а вторым пробил героя встречи Зоммера. За двадцать минут до конца встречи Роббен мягко перебрасывал кипера хозяев, но тот прочитал данный ход голландца. В итоге, Зоммер допустил всего одну ошибку, которая позволила «Баварии» набрать три очка.

«Боруссия» М - «Бавария» - 0:1

Голы: Мюллер, 63.

«Боруссия» М: Зоммер — Вендт, Вестергор, Кристенсен, Элведи —Хофманн, Штробль, Янчке(Дрмич, 73), Херрманн(Азар, 65) — Раффаэль, Хан(Бенеш, 81).

«Бавария»: Нойер — Алаба, Хуммельс, Мартинес, Лам — Алонсо(Киммих, 77), Тиаго — Роббен(Санчеш, 85), Мюллер, Рибери(Коман, 72) — Левандовски.

Предупреждения: Алонсо, Мартинес.





Турнирная таблица:





Алексей ГОРЛАЧ