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На матч Хорватия – Украина уже выкуплено 23 тысячи билетов

Всего загребский стадион «Максимир» может вместить около 28 тысяч зрителей

  • 21.03.2017 17:35
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gnkdinamo.hr
© gnkdinamo.hr

Перед матчем отборочного турнира ЧМ-2018 Хорватия — Украина, который состоится в ближайшую пятницу, 24 марта (начало — 21.45), в Загребе чувствуется ажиотаж.

Из 27 760 билетов (именно столько в этом поединке сможет вместить столичный Максимир) на утро вторника выкуплены 23 000. Думается, оставшиеся четыре с лишним тысячи в эти дни также уйдут, как горячие пирожки.

Источник — zbirna.com

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