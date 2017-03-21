На матч Хорватия – Украина уже выкуплено 23 тысячи билетов

Перед матчем отборочного турнира ЧМ-2018 Хорватия — Украина, который состоится в ближайшую пятницу, 24 марта (начало — 21.45), в Загребе чувствуется ажиотаж.
Из 27 760 билетов (именно столько в этом поединке сможет вместить столичный Максимир) на утро вторника выкуплены 23 000. Думается, оставшиеся четыре с лишним тысячи в эти дни также уйдут, как горячие пирожки.
Источник — zbirna.com
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