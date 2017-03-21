Сергей ПУЧКОВ: «Нужно модернизировать формат из 12 команд в УПЛ»

Заслуженный тренер Украины Сергей Пучков поделился своим мнением о необходимости модернизации формата Украины по футболу.

- Нужно модернизировать формат из 12 команд в УПЛ. Чтобы был интерес ко второй части чемпионата, интрига. Может, начинать не с учетом всех очков, которые набрали команды в чемпионате, а, например, взять только баллы в очных противостояниях первой шестерки. Вот сейчас у «Шахтера» 14 очков отрыва от «Динамо» и команда уже себя спокойно чувствует. А так бы все набранные очки в чемпионате аннулировались и учитывались только очки, набранные в матчах с командами из первой шестерки. Вот тогда может быть был бы интерес и интрига. По второй шестерке можно сделать аналогично. Думаю, последняя команда должна выбывать автоматически, а предпоследняя должна играть стыковые матчи с командой, которая займет второе или третье место в Первой лиге.

Также Сергей Пучков считает, что «Шахтер» уже гарантировал себе чемпионство, а «Динамо» не отдаст второе место. «Чемпион – «Шахтер», а бойня будет между 4-й, 5-й и 6-й командами за Лигу Европы. «Шахтер» напрямую попадает в Лигу чемпионов, «Динамо» не отдаст второго места, а дальше интересно будет наблюдать битву за места в Лиге Европы».