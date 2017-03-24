Хорватия – Украина. Анонс

Последние шесть дней всё информационное внимание в футбольных новостях крутилось вокруг только одной темы – матч сборной Украины против команды Хорватии. И объяснением этому могла бы стать не только невероятная важность поединка для команды Андрея Шевченко, но и тот факт, что с момента последнего матча нашей сборной вся футбольная общественность основательно успела соскучиться по главной команде страны. С возобновлением чемпионата УУкраины и еврокубков вся информация шла из клубов, откуда больше, откуда меньше, но пищу мы получали каждую неделю стабильно. Но вот очередь дошла и до матча с Хорватией, и тут надо отдать должное Федерации футбола Украины, которая постаралась, чтобы из расположения сборной Украины в новостях не было недостатка.

Вылет из Борисполя (разве что только прямая трансляция не велась), прилет в Австрию, размещение футболистов, тренировочный процесс сборной, в котором уже привычно непосредственно на поле был участником и её главный тренер, футболисты, искрящиеся улыбками и излучающие позитив – ничто не прошло мимо пишущих и снимающих СМИ. Кстати, вы, наверное, успели заметить, что сейчас даже приезд наших футболистов на сбор стал походить на очень многие европейские команды. Еще совсем недавно было по-иному: подавляющее большинство футболистов, представляющих «Динамо», «Шахтер» и «Днепр», собирались в Киеве – и вперед. Сейчас же география стран, откуда футболисты прибывают в сборную, звучит: Испания, Германия, Нидерланды, Греция, Бельгия и, наконец, Турция. Всё бы было здорово, если бы не одно но, которое всем хорошо известно – наши легионеры в основной своей массе не имеют игровой практики, которую хотелось бы и им, и Андрею Шевченко, ну, и нам, само собой. Острые (или злые) языки даже успели окрестить команду, как «сборная запасных».

Как там говорится у Льва Толстого? «Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», – где-то так и применительно к нашим ребятам, хотелось написать «играющим за пределами Украины», но приходится – входящих в иностранные клубы. Тот, кто играет, у того всё замечательно, кто же довольствуется на поле минутами, там у каждого свои собственные причины. Как бы там ни было, но когда Андрей Шевченко озвучил список 27-ми кандидатов, то разве можно было назвать хотя бы с пяток футболистов, кого главный тренер «забыл». На данный момент в национальной команде имеем симбиоз гвардейцев, которые прошли уже не один отборочный цикл, но есть ребята, которые и в чемпионате Украины своей игрой успели привлечь к себе внимание – это касается Артема Беседина и Николая Матвиенко. В определенной степени это связано с тем, что позиции, на которых они играют, в сборной проблемные – дисквалифицирован Эдуард Соболь, который уже успел неплохо освоиться на позиции левого защитника, и уж совсем беда у нас с нападающими.

Более трех месяцев продлился перерыв со дня последних матчей в нашей группе I, поэтому, не лишним будет вспомнить, на чем её участники разошлись. После ничьих с Исландией и Турцией сборная Украины взяла по три очка у команд, которые оказались аутсайдерами группы – у Косова и Финляндии. Турнирный расклад позволил украинцам уйти на перерыв вторыми, но то, что мы и будем среди команд, которые будут бороться за путевки на чемпионат мира (прямые или непрямые), в этом сомнений не было ни у кого. «Посмотрим, на каком уровне мы находимся», – отметил перед матчем с Хорватией Андрей Шевченко, но в Загребе мы сможем увидеть не только это, но и понять, готова ли наша команда реально повести борьбу с Хорватией за первое место. Оно, конечно, по сути своей равносильно и второму, но для начала, пока есть возможность, нужно выложиться по максимуму, чтобы побороться за самую верхнюю строчку.

Если взглянуть в этом анонсе на котировки букмекеров, то в них относительно перспектив сборной Украины сегодня победить, скажем так, большой скептицизм, но случаев, когда эти самые букмекеры крупно ошибались, предостаточно. У предстоящего матча, как, кстати, и у следующего, который будет в июне, есть своя особенность – он играется после большого перерыва, и какие бы замечательные мастера ни были собраны в сборной Хорватии, на восстановление связей нужно время. Нужно оно и сборной Украины, но разве для кого-то секрет, что сегодня нашей команде больше придется играть на сдерживание и разрушение, а это априори проще, чем на созидание. Это, конечно же, незначительная деталь, но в футболе, как известно, мелочей не бывает. Тренерский штаб сборной, наверняка, пересмотрел все матчи сегодняшнего соперника в этой отборочной кампании, но то были хорваты образца прошлого года, сегодня же, подопечным Анте Чачича, как и нам, предстоит играть с листа. Да и состав Хорватии в предстоящей игре претерпит изменения ввиду дисквалификации Ивана Перишича, удаленного в самом конце матча с Исландией, и травмированных Ведрана Чорлуки и Шиме Врсалько.



В последний раз сборные Хорватии и Украины играли между собой в отборочном цикле к южноафриканскому ЧМ-2010, и тогда оба матча завершились вничью – в Харькове 0:0, а в Загребе 2:2. Из того состава сборной Украины сейчас в нашей команде продолжают оставаться в «обойме» Андрей Пятов, Александр Кучер, Евгений Селезнев и Руслан Ротань. И как же не вспомнить, что Андрей Николаевич тогда на «Максимире» забил один из мячей. У хорватов по-прежнему в рядах национальной команды также четверо – Ведран Чорлука, Лука Модрич, Иван Ракитич и Марио Манджукич. В целом же, сегодняшние соперники провели между собой 7 матчей, 6 из них были официальными, и общий баланс не в нашу пользу – одна победа в 1996 году в Киеве 1:0, три ничьи и три поражения, мячи 5:12.



Матч на «Максимире» отработает испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. Совсем недавно, 12 марта, ему исполнилось 40 лет. В список арбитров ФИФА Лаос впервые попал в 2011 году, и с того времени обслуживал 58 международных матчей. Из них три с участием украинских команд. В 2014 году «Днепр» в 1/16 плей-офф Лиги Европы дома выиграл у «Тоттенхэма» 1:0. Уже в феврале 2016 года в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов «Динамо» уступило дома «Ман Сити» 1:3. А спустя месяц Лаос в 1/8 плей-офф Лиги Европы зафиксировал гостевую победу «Шахтера» над «Андерлехтом» 1:0.

Что же до наказаний, выносимых испанским арбитром, то пенальти в ворота хозяев он назначал чаще, чем в ворота гостей – соотношение 10-6. Красные карточки от Антонио Лаоса чаще видели гостевые команды – 7 против четырех у хозяев. А из 201-го предупреждения 109 выносились хозяевам, а 92 гостям.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Ориентировочные составы:

Хорватия: Субашич, Едвай, Вида, Пиварич, Митрович, Рог, Модрич, Брозович, Бадель, Ракитич, Манджукич

Украина: Пятов, Кучер, Федецкий, Ордец, Ракицкий, Коноплянка, Коваленко, Малышев, Степаненко, Ярмоленко, Кравец

Дисквалификации: Перишич – Соболь

Котировки букмекеров:

Олимп: 1.54 – 3.88 – 7.00

Bwin: 1.50 – 3.80 – 7.25

Марафон: 1.51 – 4.10 – 8.80