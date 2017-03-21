Выиграй футболку болельщика национальной сборной Украины

24 марта 2017 г. сборная Украины сыграет один из ключевых матчей в отборе на чемпионат мира 2018 г. против команды Хорватии.
Федерация футбола Украины совместно с TM «Parimatch» дарят возможность выиграть уникальный приз - футболку болельщика национальной сборной команды Украины по футболу с автографами игроков главной команды страны.
С условиями конкурса Вы можете ознакомиться непосредственно на странице Федерации футбола Украины - https://www.facebook.com/ffukraine/
Источник — Sport.ua
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