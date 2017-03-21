Шахтер сыграет с Зарей 2-го апреля

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 23-го туру Ліги Парі-Матч у сезоні 2016/17:
1 квітня (субота)
«Дніпро» – «Зірка» 14:00
«Ворскла» – «Волинь» 17:00
«Чорноморець» – «Олександрія»/ «Олімпік» 17:00
2 квітня (неділя)
«Олімпік»/ «Олександрія» – «Динамо» 14:00
«Карпати» – «Сталь» 14:00
«Зоря» – «Шахтар» 19:30
Источник — Официальный сайт УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.