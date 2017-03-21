Шахтер сыграет с Зарей 2-го апреля

тайцы любят такую манеру-с техничными боксерами им куда сложнее.... Гонсалес неужто не знал этого

Может и приглашали,в Москве много футбольных клубов,например ФК Чертаново или Строгино.

Пулев з реальними суперниками вже не збирається зустрічатись? Тільки з ветеранами, що давно вже в...

после такого поражения смело пусть переходит в разряд мальчиков для битья

НИКТО ИЗ БЫВШИХ ФУТБОЛИСТОВ КЛУБА (ЛЕГЕНДА ОН ИЛИ НЕТ) НЕ ДОБЪЕТСА УСПЕХА В ДК В КАЧЕСТВЕ ТРЕНЕРА...

Если в позвали, пошел бы