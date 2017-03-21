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Шахтер сыграет с Зарей 2-го апреля

Стали известны даты и время начала матчей 23-го тура УПЛ

  • 21.03.2017 16:43
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Метки
УПЛ
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Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 23-го туру Ліги Парі-Матч у сезоні 2016/17:

1 квітня (субота)

«Дніпро» – «Зірка» 14:00
«Ворскла» – «Волинь» 17:00
«Чорноморець» – «Олександрія»/ «Олімпік» 17:00

2 квітня (неділя)

«Олімпік»/ «Олександрія» – «Динамо» 14:00
«Карпати» – «Сталь» 14:00
«Зоря» – «Шахтар» 19:30

Источник — Официальный сайт УПЛ

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