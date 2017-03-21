Владимир КОСТЕВИЧ: «Вокруг чемпионата Украины негативная аура»

Украинский футболист Владимир Костевич, защищающий цвета «Леха», сравнил чемпионаты Украины и Польши.
«Я бы не хотел выделять сильный чемпионат и более слабый. В Украине тоже сильный чемпионат, есть «Шахтер» и «Динамо». Наша проблема в том, что у всех над головой висит вопрос – будет ли существовать команда, что будет с чемпионатом. Это давит, вокруг украинского первенства какая-то негативная аура. В Польше мне нравится уровень организации первенства и высокая посещаемость матчей. Играть при 40 тысячах гораздо приятнее, чем при пустых трибунах. Ну и интрига в борьбе за чемпионство – четыре претендента, которые идут нога в ногу. Тем более, вскоре очки поделят пополам – станет еще интереснее», – отметил Костевич.
Источник — Футбол 24
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