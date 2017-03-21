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Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «В сборную приехал с улыбкой»

Нападающий украинской национальной команды считает Хорватию принципиальным соперником

  • 21.03.2017 16:23
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ФФУ. Евгений Селезнев
© ФФУ. Евгений Селезнев

Форвард сборной Украины Евгений Селезнев поделился ожиданиями от матча с Хорватией в рамках отбора на ЧМ-2018.

- Хорватия? Хороший соперник, принципиальный. Хорошие футболисты. Но тут неважно, Хорватия это, Исландия или кто-то другой.

- Психологически Селезнев сейчас на подъеме?
- С улыбкой же приехал!

Источник — ТК Футбол

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