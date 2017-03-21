Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «В сборную приехал с улыбкой»

Форвард сборной Украины Евгений Селезнев поделился ожиданиями от матча с Хорватией в рамках отбора на ЧМ-2018.
- Хорватия? Хороший соперник, принципиальный. Хорошие футболисты. Но тут неважно, Хорватия это, Исландия или кто-то другой.
- Психологически Селезнев сейчас на подъеме?
- С улыбкой же приехал!
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.