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Евгений КОНОПЛЯНКА: «Морозюк пристал, как гиена»

Хавбек сборной Украины рассказал о своей новой прическе

  • 21.03.2017 16:19
  • 2300 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФФУ. Евгений Коноплянка
© ФФУ. Евгений Коноплянка

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка подстригся у еще одного игрока сборной Николая Морозюка и поделился впечатлениями о своей новой прическе.

- У вас новый парикмахер?
- Да, только осталось понять, как с ним рассчитаться, а то он цену поднял (смеется).

- Ну и как вам результат?
- Получше, чем было.

- Он сам предложил вас подстричь, или вы нашли его по объявлению?
- Он пристал, как гиена никак не мог отцепиться. Ну я и сказал, мол, давай попробуем. Нужно же доверять не только на футбольном поле.

- Посоветует Морозюка в качестве парикмахера людям?
- Думаю, да, я доволен.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    busey
      busey, 21.03.2017 16:29
    -2
    А как пристаёт гиена?
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    Arius
      Arius, 21.03.2017 16:37
    +4
    busey, 21.03.2017 16:29
    А как пристаёт гиена?
    включи discovery и посмотри!
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    Tka4enko_85
      Tka4enko_85, 21.03.2017 16:42
    +3
    Клоуны. Посмотрим на результат в пятницу!!
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    Amil Aliev
      Amil Aliev, 21.03.2017 17:31
    +2
    Дефицит новостей, так что давайте поговорим о прическе Коноплянки
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    Аликантер
    online
      Аликантер, 21.03.2017 17:37
    +2
    Как всегда Конопа шутки шутит. А потом после матчей сборной всем не до смеха. Боюсь что все повториться.
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