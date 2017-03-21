Евгений КОНОПЛЯНКА: «Морозюк пристал, как гиена»

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка подстригся у еще одного игрока сборной Николая Морозюка и поделился впечатлениями о своей новой прическе.

- У вас новый парикмахер?

- Да, только осталось понять, как с ним рассчитаться, а то он цену поднял (смеется).

- Ну и как вам результат?

- Получше, чем было.

- Он сам предложил вас подстричь, или вы нашли его по объявлению?

- Он пристал, как гиена никак не мог отцепиться. Ну я и сказал, мол, давай попробуем. Нужно же доверять не только на футбольном поле.

- Посоветует Морозюка в качестве парикмахера людям?

- Думаю, да, я доволен.