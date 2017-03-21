Евгений КОНОПЛЯНКА: «Морозюк пристал, как гиена»

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка подстригся у еще одного игрока сборной Николая Морозюка и поделился впечатлениями о своей новой прическе.
- У вас новый парикмахер?
- Да, только осталось понять, как с ним рассчитаться, а то он цену поднял (смеется).
- Ну и как вам результат?
- Получше, чем было.
- Он сам предложил вас подстричь, или вы нашли его по объявлению?
- Он пристал, как гиена никак не мог отцепиться. Ну я и сказал, мол, давай попробуем. Нужно же доверять не только на футбольном поле.
- Посоветует Морозюка в качестве парикмахера людям?
- Думаю, да, я доволен.
Источник — #FootballHub
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.