Артем КРАВЕЦ: «Селезнев уже 9 лет играет под этим номером»

Игрок сборной Украины Артем Кравец рассказал о своем отношении к конкуренции в сборной Украины и почему сменил игровой номер.

- Конкуренция всем только на благо. Я думаю, самое главное – чтобы сборная Украины достигла положительного результата. То, кто выйдет в основном составе, забьет – не имеет значения.

- По силам достичь этого результата?

- Я думаю, что да.

Также Артем рассказал, что отдал свой игровой 11-й номер Евгению Селезневу.

- Он меня попросил: он 9 лет играет под этим номером в сборной. Для меня это не проблема. Я не хочу каждый раз менять номера, но надеюсь, что взял номер, который у меня будет долгое время (9-й – прим. ред.).