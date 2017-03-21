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Артем КРАВЕЦ: «Селезнев уже 9 лет играет под этим номером»

Форвард сборной Украины рассказал, почему отдал 11-й номер своему коллеге

  • 21.03.2017 15:50
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Sport.ua. Артем Кравец
© Sport.ua. Артем Кравец

Игрок сборной Украины Артем Кравец рассказал о своем отношении к конкуренции в сборной Украины и почему сменил игровой номер.

- Конкуренция всем только на благо. Я думаю, самое главное – чтобы сборная Украины достигла положительного результата. То, кто выйдет в основном составе, забьет – не имеет значения.

- По силам достичь этого результата?
- Я думаю, что да.

Также Артем рассказал, что отдал свой игровой 11-й номер Евгению Селезневу.

- Он меня попросил: он 9 лет играет под этим номером в сборной. Для меня это не проблема. Я не хочу каждый раз менять номера, но надеюсь, что взял номер, который у меня будет долгое время  (9-й – прим. ред.).

Источник — ТК Футбол

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