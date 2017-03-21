Для болельщиков «Металлиста 1925» организована онлайн-продажа билетов

Руководство команды «Металлист 1925» делает всё для удобства своих болельщиков. Накануне первого после зимнего перерыва матча в чемпионате Украины среди аматоров для болельщиков команды на официальном сайте открыта современная и весьма удобная услуга – продажа билетов в режиме онлайн. Теперь каждый, кто желает посетить домашний матч своей любимой команды, может приобрести билет, не выходя из дома. Для этого на официальном сайте надо просто перейти на страницу metalist1925.club . Там также очень просто выбрать желаемое место на трибуне, оплатить его стоимость, распечатать билет на принтере и всё – у вас есть билет на футбол! Полученную распечатку билета надо предъявить стюардам перед турникетами, перед входом на стадион.

Для онлайн-продажи полностью доступны восточная и северная трибуны стадиона, а также 4 сектора западной трибуны и сектор ВИП. Кстати, среди 12 клубов Украинской Премьер-лиги только 3 клуба на своих сайтах организовали продажу билетов онлайн. Это Динамо (Киев), Шахтёр и Днепр. Причём, у Днепра после покупки билета на сайте, надо ещё обменять его на реальный билет в одной из касс стадиона. Есть продажа онлайн у луганской «Зари», но там не на самом сайте происходит покупка, а идёт перенаправление на другой сайт, где продают билеты на культурные и развлекательные мероприятия в городе Запорожье, в том числе на Славутич-Арене. Также в силу понятных причин горняцкий клуб сегодня продаёт сегодня билеты на харьковский стадион, который стал для него домашним. Команды украинской первой и второй лиг сервиса по продаже билетов в режиме онлайн не имеют. Таким образом, «Металлист 1925» практически единственная команда в Украине, которая на своём сайте, продаёт на свой стадион билет и билет прямой сразу на стадион!

Руководство ООО «Авангард Харьков», менеджера и руководящий персонал команды совместно делает всё, чтобы покупка билетов на домашние матчи "Металлиста 1925" была максимально удобной и простой в использовании. Заметьте, что разработана и внедрена в жизнь данная услуга собственными силами, без привлечения сторонних специалистов и фирм.

Напоминаю, что первый весенний матч "Металлист 1925" проведёт в среду, 5-го апреля. В этот день на ОСК "Металлист" состоится харьковское дерби "Металлист 1925" - "Солли Плюс". Начало матча в 19:25. Приглашаем всех харьковчан и гостей города посетить эту принципиальную игру лидеров аматорского чемпионата Украины.