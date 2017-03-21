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Гари КЭХИЛЛ: «Важно было просто победить»

Защитник «Челси» доволен тем, что его команда добыла три очка в игре со «Сток Сити»

  • 21.03.2017 15:27
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ФК Челси. Гари Кэхилл
© ФК Челси. Гари Кэхилл

Гари Кэхилл, забивший победный мяч в субботней игре, подчеркнул важность того, что команде удалось набрать три очка на выезде.

Защитник «Челси» четко разобрался в голевой ситуации, сыграв на добивании в штрафной площади, и принес «синим» победу над командой Марка Хьюза (2:1). Этот успех позволил «Челси» уйти на перерыв на матчи сборных с отрывом в 10 очков от ближайшего преследователя.

«Не важно, как была добыта победа, важно было просто победить, — говорит Кэхилл в интервью «Челси-ТВ». — Эта победа может быть важна в конце сезона».

«Главный тренер сказал в перерыве, чтобы мы не втягивались в ту игру, которую они навязывают. Нам просто нужно было сохранять спокойствие и стараться играть в свой футбол, что мы и сделали. Мы повлияли на ход встречи и просто довольны тем, что одержали победу».

«В конце игры, в том числе и в раздевалке после матча, мы шумно праздновали, потому что знали, насколько эта победа важна для нас. Следующий месяц будет очень важным для нас, поэтому нам нужно было подойти к этим матчам, находясь в выигрышном положении. Теперь нам необходимо продолжать делать то, что мы делаем на протяжении всего сезона и постараться выполнить нашу работу».

В этом сезоне Кэхилл забил свой 4-й гол в АПЛ и 6-й во всех турнирах.

«Мяч просто отскочил ко мне, и, полагаю, было трудно промахнуться, — говорит Кэхилл. — Мои глаза загорелись, как только я увидел этот шанс. Я был рад, что удалось отправить мяч в сетку».

«Я расстроен, что нарушил правила в эпизоде с пенальти. Я не пересматривал этот эпизод, но мне показалось, что там было незначительно касание, но когда что-то складывается против тебя, есть только единственный выход из этой ситуации, и я его нашёл, поэтому я доволен тем, как всё сложилось».

Источник — ФК Челси

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