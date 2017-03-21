Олег ГОЛОДЮК: «Хотел доиграть до конца, но сделал только хуже»

У матчі з дніпрянами керманич «зелено-білих» не дорахувався відразу кількох своїх ключових футболістів. Прикрість у тому, що саме ті четверо виконавців грають одну з найважливіших ролей у нападі львів’ян. Зокрема, відсутність Олега Голодюка теж далась взнаки. Створювати по-справжньому гольові моменти, за відсутністю Голодюка, карпатівцям вдавалось вже не так просто, як у попередніх поєдинках.

«Отримав травму у грі з «Волинню», відчуваю дискомфорт у нозі. Мабуть, потрібно було раніше просити заміну у матчі з лучанами, та хотів спробувати дограти до кінця. Так вийшло, що тільки зробив собі гірше. Зараз потрібно більше часу для відновлення» – каже Голодюк.

«У Черкаси, швидше за все, не поїду. А вже до наступної гри намагатимусь готуватись зі всіма та допомогти команді безпосередньо на полі. Термін відновлення? По самопочуттю. Якщо все йтиме за планом, то, можливо, за тиждень зможу повернутись до тренувань».

«З «Дніпром» грали непогано, не дали багато створити супернику, мабуть, це найголовніше. Можливо, трішки більше думали про оборону, ніж у попередніх поєдинках. Очко на виїзді – хороший результат. Думаю, тренери вкажуть нам на помилки, що потрібно було зробити по-іншому та вже у наступних матчах будемо намагатись здобувати тільки перемогу» – підсумував карпатівець.