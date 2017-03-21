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ФЕДЕЦКИЙ: «Если сыграем вничью, у нас останутся хорошие шансы на ЧМ»

Защитник сборной Украины поделился ожиданиями от встречи с Хорватией

  • 21.03.2017 15:11
  • 283 просмотров
  • 2 комментария
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depo.ua. Артем Федецкий
© depo.ua. Артем Федецкий

Игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями перед матчем с Хорватией.

- Это будет один из ключевых и главных матчей. Если нам удастся показать хороший футбол и добыть минимум ничью на выезде, то у нас останутся хорошие шансы на будущий выход на чемпионат мира.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Sasha3110
      Sasha3110, 21.03.2017 15:20
    +2
    Ну если думать только про ничью,то шансы действительно минимальные....
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    AlexDSan
      AlexDSan, 21.03.2017 15:21
    0
    Ви б меньше говорили за межами поля і більше в його межах. А то, чим більше говорити про "шанси", "їдемо за перемогою \ нічією", "бойовий настрій", тим гірше результат. Том, хлопці, особисто прошу - без зайвих розмов три банки хорватам покладіть і буде спокій!
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