ФЕДЕЦКИЙ: «Если сыграем вничью, у нас останутся хорошие шансы на ЧМ»

Игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями перед матчем с Хорватией.
- Это будет один из ключевых и главных матчей. Если нам удастся показать хороший футбол и добыть минимум ничью на выезде, то у нас останутся хорошие шансы на будущий выход на чемпионат мира.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.