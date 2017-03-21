ФЕДЕЦКИЙ: «Если сыграем вничью, у нас останутся хорошие шансы на ЧМ»

Да, особенно после того как с Динамо ушел Рауль Рианчо и у Реброва сразу закончились идеи. а кома...

Лучше б Кучука взяли. Отличный тренер!

Дело не в Реброве, Лужном или Калитвенцеве. Пока командой будет" руководить"Игорь Сурки...

Нука , грабли , где вы - вылезайте , вам работа предстоит !