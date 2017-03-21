Макаренко отказался переходить в российский клуб

Как сообщил футбольный менеджер Антон Астафьев, экс-игрок «Динамо» Евгений Макаренко отклонил выгодное с финансовой точки зрения предложение из чемпионата России.
Один из московских клубов предложил Евгению хорошие условия контракта, однако Макаренко сказал Астафьеву, что ему этот вариант не интересен.
- По поводу других предложений не могу комментировать, так как у него есть агент (Андрей Головаш - прим. ред.). Без сомнений Женя – стоящий игрок, и я не сомневаюсь, что в ближайшее время он подпишет контракт с хорошей европейской командой, - заявил Антон Астафьев.
Источник — Динамомания
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А ты тоже определись со своими комментариями. А то как только перешел играть в Россию, так сразу вони на пол сайта, не перешел - тоже не так.
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