Макаренко отказался переходить в российский клуб

Как сообщил футбольный менеджер Антон Астафьев, экс-игрок «Динамо» Евгений Макаренко отклонил выгодное с финансовой точки зрения предложение из чемпионата России.

Один из московских клубов предложил Евгению хорошие условия контракта, однако Макаренко сказал Астафьеву, что ему этот вариант не интересен.

- По поводу других предложений не могу комментировать, так как у него есть агент (Андрей Головаш - прим. ред.). Без сомнений Женя – стоящий игрок, и я не сомневаюсь, что в ближайшее время он подпишет контракт с хорошей европейской командой, - заявил Антон Астафьев.