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Макаренко отказался переходить в российский клуб

Экс-игрок «Динамо» отверг выгодное предложение московской команды

  • 21.03.2017 14:52
  • 1727 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Евгений Макаренко
© ФК Динамо Киев. Евгений Макаренко

Как сообщил футбольный менеджер Антон Астафьев, экс-игрок «Динамо» Евгений Макаренко отклонил выгодное с финансовой точки зрения предложение из чемпионата России.

Один из московских клубов предложил Евгению хорошие условия контракта, однако Макаренко сказал Астафьеву, что ему этот вариант не интересен.

- По поводу других предложений не могу комментировать, так как у него есть агент (Андрей Головаш - прим. ред.). Без сомнений Женя – стоящий игрок, и я не сомневаюсь, что в ближайшее время он подпишет контракт с хорошей европейской командой, - заявил Антон Астафьев.

Источник — Динамомания

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Комментарии
    Юра Бойко
      Юра Бойко, 21.03.2017 15:09
    +16
    Где-то непонимающе ухмыляются Тимощук, Громов и Будковский
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    Ihor8
      Ihor8, 21.03.2017 15:13
    +6
    Неплохой игрок, но завышенные самооценки наших игроков сыграли свою роль
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    ding01
      ding01, 21.03.2017 15:18
    -3
    давайте сразу будем давать героя украины за то что он отказался играть за росийский клуб!))) агенты такие выдумщики сейчас...нечего личного только бизнес
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    zhevaua
    online
      zhevaua, 21.03.2017 15:23
    +1
    ding01, 21.03.2017 15:18
    давайте сразу будем давать героя украины за то что он отказался играть за росийский клуб!))) агенты такие выдумщики сейчас...нечего личного только бизнес

    А ты тоже определись со своими комментариями. А то как только перешел играть в Россию, так сразу вони на пол сайта, не перешел - тоже не так.
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    Sabrovski2000
      Sabrovski2000, 21.03.2017 15:31
    +1
    Вот так абсолютно на ровном месте, можно создать инфоповод для напоминания о себе, прослыть патриотом и оправдаться, что никто тебя никуда не зовет.
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